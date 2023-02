BBB23: MC Guimê abre os olhos de sister sobre Key Alves e Gustavo

Cantor de funk MC Guimê decide abrir os olhos de sister sobre o casal Key Alves e Gustavo Benedeti dentro do BBB23

Nesta quarta-feira, 22, o cantor de funk MC Guimê decidiu falar um pouco com a atriz Bruna Griphao sobre algumas situações que sabe sobre o casal formado entre a jogadora de vôlei Key Alves e o fazendeiro Gustavo Benedeti.

Mesmo eliminado, Cristian ainda é assunto da casa mais vigiada do país, e a história de que ele tentou se aproximar de Bruna e Paula apenas para obter informações sobre o grupo rival dele ainda rende. E ainda paira a dúvida se os aliados dele sabiam dos planos do brother.

Conversando com o rapper, Bruna revelou que decidiu deixar o assunto no passado, mas Guimê alertou: “Às vezes o esperar para ver você perde o time”, disse. O marido de Lexa ainda explicou que o jogo do BBB23 é um reflexo da vida real e que é importante ficar atento aos detalhes. O cantor acredita que o casal sabia da estratégia de Cristian e apoiava.

“Não sei. Se você ainda acreditou e acredita um pouco, 1% no Cristian e pegou o sentido do discurso do Tadeu [Schmidt] ontem, igual você teve sua interpretação, seria injusto com o Cristian achar 100% que eles eram 100% contra. Porque pelo menos para mim e para o Facinho, o Cristian falou que eles eram coniventes”, compartilhou.

Bruna, no entanto, diz que conversou com o fazendeiro, e ele lhe garantiu que era contra a estratégia do eliminado. Guimê, porém, alertou a amiga para não acreditar em tudo que falam de olhos e ouvidos fechados, para ficar atenta. O funkeiro relembrou que Cristian, Gustavo e Key formavam um trio no jogo antes da Bruna chegar e que o empresário ficava colado com eles, trocando informações de jogo.

Cezar detona Cara de Sapato

O clima ficou tenso entre Cezar Black e Cara de Sapato na casa do BBB 23, da Globo, na tarde desta segunda-feira, 20. Isso porque eles se desentenderam quando o assunto do Jogo da Discórdia veio à tona.

“Voltou a situação do Jogo da Discórdia e, como sempre, Sapato, sempre se sentindo o Superman, defensor dos fracos e oprimidos, quer botar a conta da briga lá em mim”, disse Black para seus aliados. Logo depois, ele continuou: “Ele nunca fala dele, sempre tentando defender alguém. Se hoje a galera acha que a Amanda é o elo fraco, é por conta dele. Quer sempre ficar defendendo ela, botando debaixo da asa dele, como se a Amanda fosse fraca, coitada. Ela vai sempre atrás do Sapato. Ele não deixa ela se desenvolver sozinha”, finalizou.

