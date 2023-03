BBB23: Marvvila se compara com ex-brother após ser traída

Depois de ser traída ao ir para o Paredão do BBB 23, cantora Marvvila desabafa e se compara com ex-participante

Que a formação do último Paredão foi polêmico, todos sabem, mas ele ainda segue rendendo muito dentro da casa mais vigiada do país. A cantora de pagode Marvvila, uma das mais prejudicadas pela berlinda, desabafou sobre o que aconteceu e como se sente depois de ser traída por seus colegas de confinamento no Big Brother Brasil 23.

Enquanto conversava com a psicóloga Sarah Aline na área externa do confinamento, a pagodeira comparou sua situação com a do ex-brother e empresário Cristian, que acabou sendo rejeitado pela casa depois de tentar extrair informações da biomédica Paula Freitas, já eliminada, e da atriz Bruna Griphao. Marvvila ainda disse que está sendo tratada até pior que o gaúcho.

“Eu sei que errei, mas estão fazendo pior do que fizeram com o Cristian. Não estão olhando na minha cara, não estão me dando bom dia, já estão com ignorância. Olha, esse negócio de vitimismo para mim, eu não suporto! Odeio e prefiro nem falar, mas o que estão fazendo?”, disse a cantora.

A pagodeira ainda apontou que alguns brothers tiveram dó do gaúcho e acabaram acolhendo ele mesmo com tudo que ele fez. Mas, com ela, as coisas são diferentes. “Eu vi terem pena do Cristian, quando ele fez o que fez, que foi carregado de maldade. De ‘ah vamos acolher ele’, ‘tudo bem, ele errou de não jogar em grupo’, e agora estão virando a cara para mim, não estão dando nem bom dia”, desabafou.

Além disso, a equipe da cantora também decidiu falar sobre o que está acontecendo com a confinada. “A nossa Pagodeira pela tarde conversou com a Sarah sobre a forma que está sendo tratada. (...) E depois foi a vez de conversar com a Bruna Griphao. Ela percebeu que Marvvila não estava bem e passou o dia isolada, elas conversaram sobre a situação e Bruna deu apoio à ela”, disseram.

Sarah Aline continua detonando Fred após briga no Jogo da Discórdia

Sarah Aline continua irritada com Fred após ter sido indicada por ele ao paredão e também por causa da briga deles no Jogo da Discórdia. Em um desabafo com Ricardo, ela contou que não se arrepende de ter enfrentado o brother e deu a entender que não deixaria essa nova rivalidade de lado. Ela contou que não se arrepende de sua atitude durante o Jogo da Discórdia, quando decidiu enfrentá-lo por tê-la colocado no paredão sem a chance da prova bate-volta. “Se todas as vezes que eu for pro paredão, isso me desesperar, eu vou fazer isso”, disse ela. Então, ela disparou contra Fred. “Mas agora quem vai se desesperar aqui dentro vai ser ele”, contou.