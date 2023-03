BBB23: Marvvila defende Ricardo Alface depois de briga generalizada

Cantora de pagode Marvvila sai em defesa do biomédico Ricardo Alface em meio a treta no BBB 23

E a treta generalizada entre o youtuber Fred, do canal Desimpedidos, e o biomédico Ricardo Alface ainda rende no Big Brother Brasil 23! Desta vez, a cantora de pagode Marvviladefendeu Ricardo no meio da briga após o Jogo da Discórdia, que fez com que ele até mudasse de quarto.

“Eu de verdade, não sei que trato é esse. De falar que não se vota, nunca o Cowboy defendeu lá no grupo. O Cowboy defendeu outras pessoas lá”, disse Marvvila. E Larissa explicou: “Mas ele falou que tinha um acordo de abraçar e não votar, e eles reativaram esse acordo várias vezes”.

“Não aconteceu nada disso pra gente. Eu sempre vi ele transitar com a Sarah e com outras pessoas sem mostrar a estratégia de vocês. Ele falava muito o lado dele mas sempre guardou”, continuou explicando a cantora, fazendo questão de defender Ricardo. “Eu acho que ele passa do ponto várias vezes por ser um cara muito reativo, mas não nesse lugar, e olha que eu já tive problema com ele. Só que nesse lugar de traíra, não vejo. Acho importante você reconsiderar”, completou.

Gabriel critica Sarah Aline

Gabriel Santana e Sarah Aline se desentenderam quando conversavam sobre correrem o risco de serem votados no paredão. O ator afirmou que a sister não conta para eles sobre as informações que chegam até ela por meio de Ricardo e afirma que, se a psicóloga disser que corre risco de cair no paredão mas não revelar os motivos, ele não tem porque acreditar que ela está falando a verdade. "A partir do momento que eu trago pra vocês coisas que foram faladas, fatos, aí a configuração muda", justificou ele. "Mas o que isso vai mudar? Sendo muito sincera. A gente já sabe que vai ser um da gente. A gente não tem o que fazer", rebateu ela.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!