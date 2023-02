BBB23: Marvvila confronta Bruna Griphao por conta de amizade com rival

Pagodeira Marvvila decide enfrentar atriz Bruna Griphao por conta das alianças da sister dentro do BBB23

Nesta sexta-feira, 17, após saírem da competição pela liderança do Big Brother Brasil 23, a cantora de pagode Marvvila e a atriz Bruna Griphao decidiram sentar para ter uma conversa sobre o polêmico empresário gaúcho Cristian e a amizade dele com a sister.

A cantora eliminou o gaúcho da prova como uma consequência por ter desistido da competição, Bruna saiu logo depois disso. Mesmo sem ter efetivamente criticado a decisão da amiga, a atriz assumiu que não há nada de errado entre ela e Cristian.

“Acho que meu maior medo é algo que me ameaça ficar aqui. Eu quero que ele [Cristian] vá [para o Paredão] porque eu quero ter uma resposta do público, porque eu não concordo com o que ele fez. Mas ele não me ameaça em nada aqui”, disse Marvvila. “Tipo, não é questao de só ameaçar. Ele está completamente errado no jogo, foi vacilão, foi traíra, então merece sair”, completou.

“Você, Bruna... Você pode ser bondosa, mas cuidado ao cair no conto e ser trouxa. Você pode ver coisas boas nas pessoas, mas não anula as coisas erradas que ela fez. Eu penso assim”, finalizou a cantora, falando que a resposta do público não vale de coisa alguma para seu julgamento pessoal e alertou a atriz.

Bruno Gaga aperta o botão, desiste do reality e deixa brothers em choque

Ainda nesta sexta-feira, 17, de forma surpreendente, o atendente de farmácia Bruno Nogueira, mais conhecido como Bruno Gaga desistiu do confinamento do Big Brother Brasil 23! Durante a tarde, o brother acabou apertando o botão na parede e está oficialmente fora da competição pelo prêmio milionário. A desistência faz com que Gaga não possa participar de mais nenhum evento relacionado ao programa.

"Nunca senti isso, eu estava me sentindo perdido aqui dentro. Eu tava muito mal", explicou, muito emocionado. Os participantes ainda tentaram conversar com o brother que seguiu nervoso. "Eu sei, mas eu tava muito mal. Saudade dos meus pais, da minha família, eu não estava conseguindo ser eu. Eu tava sofrendo muito", afirmou o agora ex-participante.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!