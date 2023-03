BBB23: Marília desabafa sobre relação com Fred Nicácio: “Dor é dor”

Marília conversa com ex-participantes na Casa do Reencontro

Marília está conversando com Key Alves e Gustavo sobre alguns sentimentos que teve na casa, especialmente sobre a relação dela com Fred Nicácio. A maquiadora chegou a falar com o médico sobre situações que a deixaram chateada dentro da casa.

"Eu também sofri, eu fui diminuída como mulher, e ontem eu fui conversar com o Fred e ele ficou quieto. Em nenhum momento ele falou: 'Tá bom, Marília, me desculpe pela sua dor também'. É disso que eu tô falando. Dor é dor. Erro é erro. É isso", comenta a maquiadora.

Marília revela alguns sentimentos após deixar o confinamento: "Eu saí com muita dor, eu me senti um lixo, um nada". A ex-participante segue comentando, detalhando como lidou com a situação: "Só eu sei o que eu passei. É que eu tenho muita inteligência emocional. Fiquei bem rápido. Quer saber? Vou levar pra poeira. Não sou burra, não sou menos que nenhum que está ali".

"Não é porque eu fui eliminada na primeira semana que vão me diminuir, diminuir minha história, diminuir minha profissão, diminuir quem eu sou. Mas fizeram isso comigo... mas tá tudo bem, jogo que segue".

Marília deixa climão na Casa do Reencontro

Além de disputarem duas vagas para retornar ao BBB 23, os ex-confinados também estão aproveitando para lavar a roupa suja na Casa da Repescagem. A maquiadora, primeira eliminada do reality, relembrou algumas falas polêmicas e atacou o brother na madrugada desta quarta-feira, 22. Marília começou a treta quando Gabriel se incomodou com algumas indiretas no novo confinamento.

Revoltada, a maquiadora rebateu: "Mas eu falei pra você mesmo. Falei indireta não. Falei direta", disparou. Em seguida, a ex-sister começou a relembrar tretas com o modelo e completou: "Não sou mulher de mandar indireta".

Gabriel rebateu dizendo que não tinha falado sobre a ex-sister, que respondeu indignada: "Você falou para mim, agora [...]. Eu não esqueci o que você fez comigo, Gabriel”, disse.