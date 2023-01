BBB23: Marido reage após Fred Nicácio beijar novinho em festa: "Eu sabia"

Marido de Fred Nicácio reage nas redes sociais após beijo quente na festa do BBB23

Marido do médico Fred Nicácio, o dermatologista Fabio Gelonese, se pronunciou nesta quinta-feira (19) sobre o beijo que o amado trocou com o ator Gabriel Santana no Big Brother Brasil 23. Ele foi questionado pelos fãs e se pronunciou.

Nas redes sociais, o próprio mostrou o vídeo do momento e reagiu. Os dois vivem um relacionamento aberto e podem ficar com outros homens.

"Eu já sabia", disse ele no vídeo. Outro fã quis saber o se ele viu o vídeo do beijo. "Sim! Um gato o Gabriel, né?", elogiou ele entrando na brincadeira.

Fred Nicácio e Fabio Gelonese trocaram o beijo durante a festa que rolou nesta madrugada.

QUAIS TEM UM RELACIONAMENTO ABERTO?

Com o começo da 23ª edição do Big Brother Brasil o status de relacionamento dos brothers se tornou um ponto de curiosidade para muitos telespectadores e fãs do reality. Dessa vez, alguns participantes do confinamento ainda revelaram viver uma relação aberta, no caso, eles podem ficar com outras pessoas além de seus cônjuges. Saiba quem são a seguir!

A maioria da casa está solteira, porém há três casados: Aline Wirley, Fred Nicácio e Marília Miranda. Desses, apenas dois tem uma relação aberta, que são a cantora que participou do grupo Rouge e o apresentador do programa Queer Eye Brasil, da Netflix.



