BBB23: Márcia Sensitiva fala sobre premonição de Domitila sobre repescagem

Márcia Sensitiva reage à premonição da Miss Alemanha Domitila Barros sobre dinâmica no BBB 23

A médium Márcia Sensitiva falou sobre os sonhos premonitórios que a Miss Alemanha Domitila Barros teve sobre uma possível repescagem que irá acontecer dentro do Big Brother Brasil 23. A ativista, na ocasião, teve um sonho bem misterioso, e para a sensitiva, existe uma explicação bastante plausível.

No dia 22 de fevereiro, Domitila sonhou com um quarto onde haviam nove pessoas deitadas, esperando por alguma coisa. Lá, havia três camas vazias, que poderiam simbolizar Bruno Gaga, que desistiu do programa, e as expulsões de MC Guimê e Cara de Sapato.

“Quero acreditar que era o Top 10. Mesmo sendo o Top 10, eram nove pessoas no quarto. E eu lembro que eram nove pessoas e três camas estavam vazias”, revelou a ativista. Em uma entrevista para o Splash UOL, Márcia Sensitiva disse que o sonho pode simbolizar algo espiritualmente.

“A Domitila é chegada a esoterismo, vocês sabem disso. Existe uma mediunidade premonitória. Você pode prever [algo] um ano antes [de acontecer]. 60 dias então... É tiro e queda! Tem até sonhos premonitórios. A pessoa está sonhando, acorda e acontece”, revelou Márcia.

A sensitiva ainda aproveitou para destacar que o sonho da ativista pode sim ter sido uma premonição e é mais comum do que todos pensam. “Isso é sim uma viagem astral. A Domitila viajou no tempo-espaço. Isso se chama premonição, é normal”, completou.

Bruna detona reação de sister após indicá-la ao paredão

Na manhã desta segunda-feira, 20, a atriz usou seu Raio-X para abrir o jogo sobre sua escolha e reclamou dos atritos com a ativista, Domitila Barros, incluindo a reação dela depois que foi parar na berlinda.

"Ontem foi formação de Paredão. Acho que, no final das contas, saiu como a gente achava que ia sair. Eu até comentei no quarto que eu sabia que, quando indicasse a Domitila, sabia que ela ia me tratar mal pra caramba, porque normalmente é o que ela faz”, Bruna iniciou o desabafo detonando a sister.

Em seguida, a loira justificou o voto: “E, pelos motivos desde o primeiro veto, ela só é uma opção de voto para mim também. Realmente falei a verdade no meu discurso. Não é perseguição, é só que não tem como ser incoerente com o que a gente sente aqui dentro, infelizmente”, Bruna comentou sobre a acusação de perseguir a sister. “E é uma sensação muito chata. Eu realmente estava vendo coisas muito positivas nela, mas... enfim. Não tem o que fazer. São essas reações que geram as minhas reações. E é isso”, a sister concluiu.

