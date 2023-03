BBB23: Mãe de Cara de Sapato expõe intimidade do lutador: ‘Faz parte’

Wilma Monteiro, mãe do lutador Antônio Cara de Sapato, expõe intimidade do filho fora do BBB23

Enquanto está confinado na casa mais vigiada do país no Big Brother Brasil 23, o lutador de MMA Antônio Cara de Sapato nem imagina que sua mãe, Wilma Monteiro, está expondo sua intimidade aqui fora! Isso porque a mamãe coruja mostrou o armário do filho, explicando o motivo do apelido ter se tornado tão famoso.

Wilma explicou que o apelido foi dado por um treinador de jiu-jitsu como resposta a outro apelido criado pelo próprio atleta. “Vimos o Fred nos chamando de Cara de Sandália, Cara de Crocs, de Tênis. Levamos na esportiva, foi bem divertido”, disse a mãe de Antônio, em entrevista para o Extra.

A mãe do lutador ainda fez questão de falar sobre os pés feios dele, que foram divulgados em uma das etapas de revelação do elenco para a nova temporada do reality. Cara de Sapato chamou a atenção por calçar 43 e ter enormes joanetes.

Segundo Wilma, elas surgiram por conta da luta e de sua posição de base: "Faz parte”. Ela ainda aproveitou para falar que Antônio é exatamente como estamos vendo na casa, dizendo que se incomoda quando vê desorganização em casa e atribuiu a mania do filho de limpeza à obrigação de morar com outros atletas.

MC Guimê e Cara de Sapato fazem as pazes

Depois da discussão, MC Guimê e Cara de Sapato fizeram as pazes. “Sei que te desgastou, desgastou eu, não precisava. São coisas do futuro, deixa fluir. Já que chegou nesse resumo, foi um bagulho que guardei no coração, não só contigo, mas com você, principalmente”, explicou Guimê.

Ricardo, então, lembrou que o cantor ficou incomodado até com torpedo dele para Gustavo. Bruna Griphao, que estava no mesmo ambiente, questionou o signo do cantor e disse que ele é “dramático”. “Você é ciumento. Você tem que entender que, nesse momento do jogo, vocês construíram uma relação pós isso, muito mais forte agora”, destacou a atriz. Em seguida, o cantor abraçou o lutador de MMA.