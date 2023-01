BBB23: Lumena Aleluia pede para internautas não comparar ela com sisters da nova temporada

Psicóloga Lumena Aleluia reclama que usuários não entenderam suas falas sobre novos participantes do BBB23

A psicóloga Lumena Aleluia (31), que foi participante do Big Brother Brasil 21, usou suas redes sociais nesta terça-feira, 17, para reclamar sobre internautas que comparam ela com outras participantes pretas da nova edição do reality show de confinamento da Rede Globo.

“Não entenderam a ironia, então, vamos lá.. PAREM de ficar comparando outras participantes pretas comigo, jamais terá outra Lumena no BBB. Cada pessoa é única e escreve sua própria história!”, escreveu em seu perfil oficial no Twitter, mas acabou apagando logo depois.

Lumena brincou que Tina seria a nova Lumena, já que a jovem vem sofrendo diversos ataques por conta de seu comportamento dentro da casa mais vigiada do Brasil, sendo comparada com à psicóloga. Então, a ex-sister diz que não entenderam sua ironia.

Lumena Aleluia é comparada com participante da Casa de Vidro e se revolta: “Chata”

Além de Tina, durante a Casa de Vidro, Lumena também foi comparada com Paula Freitas (28), que conseguiu entrar na casa do BBB23. receber alguns comentários nas redes sociais, Lumena não ficou calada e mandou a real por meio das redes sociais.

“Meu nome nos assuntos mais comentados por causa da Paula, não podem ver uma mulher preta que já chamam de militante, Lumena, chata… Vou nem falar o que acho sobre”, escreveu a psicóloga. Claro que os fãs e seguidores da ex-BBB não deixaram de comentar e expuseram sua opinião. “A gente fala: racismo disfarçado de opinião”, disse uma internauta.