BBB23: Lexa se irrita e defende Guimê após polêmica: "Parece que cometeu um crime"

Lexa se irrita e diz que até a mãe do cantor está sofrendo ataques; leia o desabafo

A cantora Lexa desabafou nesta terça-feira (24) após seu marido, o rapper MC Guimê ser duramente criticado ao ser acusado de defender o modelo Gabriel Tavares no BBB23.

"Eu já tô achando que a galera perdeu a mão e tá exagerando. Parece que o Guimê cometeu um crime", disse ela visivelmente revoltada

Lexa ainda disse que sua sogra está sofrendo ataques. "Estão falando absurdos pra mãe dele, pra mim e até pra minha mãe. E quem fez a besteira nem foi ele. As pessoas tem que separar o jogo. Guimê já falou 300x que não concorda com o cara", disse ela.

Ao final, a cantora avisou que vai tirar um folga de acompanhar o programa para não surtar. "Agora eu vou dar um tempo de BBB pela minha querida saúde mental, amém irmãos?", disparou ela. A estrela ganhou o apoio dos fãs que também estão considerando a reação exagerada.

Lexa falou sobre posicionamento de Mc Guimê

Na última madrugada, ela teve de desassociar sua opinião da de MC Guimê após o cantor passar um certo pano sobre a relação tóxica de Gabriel Tavares e Bruna Griphao. Muitos acabaram cobrando o posicionamento da cantora.

"Eu não sou o Guimê e não concordo com muitas coisas que ele fala. Eu espero que as pessoas saibam separar isso. Eu nunca apoiarei agressão. Guimê nunca foi essa pessoa comigo. E eu nunca passarei esse pano", iniciou ela.

Ela afirmou que mesmo não concordando com o posicionamento do amado, continuaria ao lado dele. "Eu não vou largar a mão do meu marido jamais, porque sei o coração bom que ele tem. Ele é um homem MARAVILHOSO pra mim", continuou.

Veja:

Eu já tô achando que a galera perdeu a mão e tá exagerando. Parece que o @mcguime cometeu um crime..tão falando absurdos pra mãe dele, pra mim e até pra minha mãe. E quem fez a besteira nem foi ele. As pessoas tem q separar o jogo. Guimê já falou 300x q não concorda com o cara 😩 — Lexa 💎 #TEAMGUIME (@LexaOficial) January 24, 2023