BBB23: Lexa se emociona ao ver MC Guimê cantando sua música durante a festa

MC Guimê soltou a voz e cantou o feat da amada junto com Gloria Groove na festa nesta sexta-feira, 3

A festa desta sexta-feira, 3, no BBB 23 teve como atração a cantora Gloria Groove, que preparou um show cheio de hits para os brothers, incluindo 'Provocar', sua parceria com Lexa, de 2018. Quando a música começou a tocar, MC Guimê mostrou que sabe o hit de cor. Nas redes sociais, a cantora se mostrou super emocionada com esse momento.

"Você provoca tudo, Gloria Groove", escreveu Lexa nas redes sociais. "Espetáculo! O Guimê gritando hahaha meu maior fã na plateia", completou a cantora em seu story.

A artista também comentou em outra rede social que achou o momento muito fofo. "Muito amor na telinha, minha amiga e meu maridão", comentou.

MC Guimê opina sobre Key Alves no paredão

Os brothers do quarto deserto seguiram o papo sobre as opções de votos no oitavo paredão do BBB 23, e falaram sobre as possíveis combinações de adversários na berlinda.

MC Guimê, indicou Cezar e Key Alves para o paredão após atender o Big Fone na última quarta-feira, 01, disse acreditar que a jogadora de vôlei será eliminada.

"Todo mundo lá fora vê isso", o cantor disse sobre o jeito de Key Alves. Ele emendou: "Até semana retrasada, a Key era uma das pessoas que eu falei exatamente esse termo, e eu não tenho medo de usar. Que tava mais tendo uma passada europeia aqui dentro dessa casa"

O cantor explicou o termo, e disse que a atleta age com "marra". "Ela estava se sentindo campeã do game. (...) Ela e o Gustavo, pra eles, eles já tinham ganhado esse prêmio aqui. Eles tinham essa convicção, você via pelas atitudes."

"Sabe o que ela estava falando hoje na cozinha? 'Ah, mas eu não sei o que aconteceu. Eu recebia até ontem 15 corações [no Queridômetro], agora eu recebo sete. Então quer dizer que todo mundo já pensava isso de mim, só quis mostrar", MC Guimê contou.