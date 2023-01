BBB23: Lexa rebate críticas que teria voltado com MC Guimê por marketing

Cantora Lexa revela que convite para MC Guimê entrar no reality foi feito antes mesmo deles voltarem

Nesta sexta-feira, 13, a cantora Lexa (27) decidiu rebater os boatos que rondam a internet de que ela teria reatado seu casamento com o funkeiro MC Guimê por conta de marketing para sua entrada no Big Brother Brasil 23.

Em seu perfil oficial no Instagram, a artista usou os stories para falar que o convite que seu marido recebeu para o confinamento da Globo aconteceu antes de voltarem e que ele revelou assim que retomaram o romance, sendo apoiado pela amada.

“Eu e Guimê nos separamos no ano passado, como vocês sabem. Demos entrada no divórcio, ele saiu de casa... durante esse período, chegou convite do Big Brother para o Guimê. Quando nós voltamos, ele me contou, e eu apoiei a decisão dele. Muita gente falando que foi marketing”, começou a cantora.

“Com um casamento de quase oito anos, vocês acham que eu ia ficar com alguém por causa de marketing? Eu não aguento mais ficar me justificando como mulher, sempre me colocando nesse lugar pra não ficar com ar de interesseira. Isso é horrível, não preciso disso. Estou aqui só para ajudar e porque a gente se ama”, completou.

Lexa chora em despedida de MC Guimê para o BBB 23: ''Meu coração está com você''

Após reatar o casamento com Lexa, MC Guimê (30) está no BBB 23! Na noite de quinta-feira, 12, o funkeiro foi confirmado como integrante do grupo Camarote do reality show da Rede Globo. Ele foi o último nome da lista a ser divulgado. A confirmação veio algumas horas após a equipe dele cometer uma gafe nas redes sociais, já que acabaram publicando um vídeo sobre, antes da hora.

Após a novidade, Lexa também usou as redes sociais para compartilhar com os fãs a despedida do marido antes dele ser confinado para entrar na casa mais vigiada do Brasil. Nos stories de seu Instagram, ela surgiu chorando em um vídeo em que aparece dentro de um ônibus, ao telefone com Guimê. "Eu te amo muito e vou morrer de saudade. Que ódio que não posso te dar um abraço! Seja você. Quando você sentir qualquer coisa, peça a Deus paciência, sabedoria", disse. Ao legendar o post, Lexa escreveu: "Isso foi no dia que ele foi confinado, minutos antes. Eu estava na estrada indo para outro show e não consegui chegar para abraçá-lo. Eu te amo demais!". Ela ainda surgiu assistindo ao anúncio do marido do BBB 23, usando um pijama com estampas do rosto do marido. "Sim, eu só sei chorar de emoção e saudade, tô emotiva", declarou.