BBB23: Lexa reage à possibilidade de Mc Guimê no Paredão

A cantora Lexa se manifestou através de suas redes sociais a possibilidade do amado enfrentar o paredão

Lexa usou suas redes sociais para declarar apoio ao marido, Mc Guimê, após o Líder da semana, Gustavo afirmar que planeja indicá-lo ao Paredão no próximo domingo, 12/2.

Em seu twitter a cantora informou que caso isso aconteça vai “chegar com a tropa” para a defesa do amado.

“Gustavo falou q vai colocar o @mcguime no paredão? Calma, que eu vou chegar com a minha tropa… vou dormir aqui com vcs meus filhos! Tenho fé que o Guimê ganhará esse anjo”

— Lexa 💎 #TEAMGUIME (@LexaOficial) February 10, 2023

A cantora foi a convidada do PodDelas desta quinta-feira, 9, Durante o bate-papo com as apresentadoras Tata Estaniecki e Bruna Unzueta, a cantora revelou que teve ciúmes do marido MC Guimê ao vê-lo dormindo junto com Tina.

“Eu achei estranho quando vi dormindo junto. É 'estrainho'. A primeira vez que vi dormindo junto eu fiquei: 'Deus, meu senhor, me ajude' (risos). Só que, com o tempo, fui vendo que a Tina é super de boa também. Imagina teu marido dormindo com alguém que não seja você? Em uma cama de solteiro ainda. Era praticamente um em cima do outro. Mas assim, me incomodou tipo um dia. Depois eu comecei a me acostumar com a cena. E a Tina era muito de boa e ele é muito respeitador.”

Lexa foi uma das últimas pessoas a saber que o marido ia para o 'BBB 23'. Ela lembrou que eles estavam reatando o casamento e quando Guimê contou sobre sua decisão de ir para o reality, quase romperam novamente. "Ele foi chamado no dia do aniversário dele, em novembro. "

O casal, que estava junto há sete anos, se separou em outubro e reatou o relacionamento em dezembro: "A gente passou por uma fase difícil de casal, nos separamos, voltamos, nos vimos pouquíssimo, o vi um dia e ele já confinou. A gente está há muito tempo longe um do outro. Me pego chorando o tempo inteiro. Sendo muito sincera, eu estou sofrendo bastante.”