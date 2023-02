BBB23: Larissa se irrita com Key e promete puxá-la ao paredão: ‘Ridícula’

Durante festa, atitude de Key Alves deixa Larissa indignada e faz personal trainer visar saída da rival de BBB23

A festa desta madrugada de sábado, 4, continua rendendo mais e mais! Durante a diversão, a personal trainer Larissa Santos ficou muito incomodada com uma atitude da jogadora de vôlei Key Alves e prometeu puxá-la para o paredão, caso vá para a berlinda do Big Brother Brasil 23.

“Não, ela veio com uma parada agora nada a ver”, começou a professora de educação física. “O que que ela fez?”, questionou a principal aliada de Larissa, a atriz Bruna Griphao.

“Chegou no Fred e fez assim, cantando para ele: ‘Quer esquecer tua ex mulher vem para o BBB’. Tipo cantando assim. O Cowboy [Gustavo] chegou, eu vi que ele meio que chamou ela, tipo. Nada a ver, tá ligado? Falando isso na minha frente”, reclamou a namorada de Fred Desimpedidos.

“Ela fez isso mesmo?”, perguntou Bruna, indignada. “Fez isso, eu tenho certeza amiga. E tipo, nada a ver, inconveniente. Ridícula”, completou a professora de educação física, completamente indignada com a atitude da atleta.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por GOSSIP DO DIA (@gossipdodia)



BBB23: Larissa Santos e Bruna Griphao discutem depois de confusão generalizada

Ainda na manhã deste sábado, 4, Larissa e Bruna acabaram discutindo sobre os brothers terem invadido os quartos enquanto outros confinados estavam dormindo. A personal trainer achou falta de respeito, enquanto a atriz se incomodou por ela ter feito isso na noite anterior.

Depois de ser provocada por Guimê, Larissa disse: “Eu sou [parceira], fico no after até o final. Só que faltou respeito com o pessoal que tá dormindo. É só isso. Tão batendo a porta... Se vocês querem continuar bebendo, vai na sala igual a gente faz”, disparou a professora de educação física. Guimê ainda brincou: “Lari, seu boy fecha comigo”. “Tudo bem, ele vai lá para sala junto com vocês”, rebateu a catarinense. “Só não entendi o que ficaram putos no outro quarto. Foi muito mais de boa que ontem”, comentou o funkeiro.

Então, Bruna Griphao entrou na conversa. “Para mim não faz sentido, Lari. Ontem você fez a mesma coisa. E hoje, quando eu estava dormindo aqui no quarto, ninguém me deixou dormir. Ficou batendo a porr* da porta”, reclamou a atriz.

“Eu não tô falando por mim, eu não tô dormindo. Tô falando por elas. Não sei por que você tá se doendo. Ontem o pessoal levantou, tava todo mundo brincando junto, só que aqui não aconteceu isso. E não é por berrar, brincar... É só pela falta de respeito”, disparou Larissa.