BBB23: Larissa Santos diz que brothers foram machistas em votações para Paredão

Enquanto conversava com Aline Wirley, ex-Rouge, a personal trainer Larissa Santos se mostra insatisfeita com jogo do BBB23

Nesta terça-feira, 14, a professora de educação física Larissa Santos mostrou que está indignada sobre o que está vendo acontecer no jogo do Big Brother Brasil 23. Durante uma conversa com a ex-Rouge Aline Wirley, a personal trainer disse que a dinâmica de grupos acabou e afirmou que suas alianças serão baseadas na afinidade que tem com os outros confinados.

“Não tem mais grupo, mas agora vai misturar. Pessoas de lá e daqui, com mais vínculos. Agora vai ser por aproximação. Por isso que eu digo, é muito importante ganhar um Líder. Já escolhe umas 5 pessoas que você quer caminhar junto até onde dar”, revelou.

Aline aproveitou para concordar com a professora de educação física, e completou dizendo que o próximo líder não vai se comprometer e vai votar na pessoa mais odiada da casa. “Semana que vem o voto do Líder provavelmente deve ir no Cristian”, opinou.

Larissa ainda aproveitou para alfinetar como as coisas estão sendo levadas na eliminação, que os brothers apenas se comprometem com as mulheres, pois se acham mais fortes que as sisters da casa. “Tem o machismo de achar que as mulheres são mais fracas”, pontuou.

BBB 23: Key Alves diz que nunca leu um livro na vida

A sister Key Alves surpreendeu ao contar que nunca leu um livro em toda a sua vida. Isso porque ela afirmou que se identificava com Gustavo, que tem dificuldade para ler. Os brothers comentavam que o caubói tem dificuldade de ler direcionamentos que recebe como líder. Por isso, ela afirmou que também passava por isso.

"Eu fazia muito isso aí [ler errado]. Sabe como eu melhorei? Fazendo 'publis', porque tinha que ler. Mandam um texto que tem que seguir. Mas no começo não tinha isso. E eu errava muito, ficava nervosa", disparou ela. "Mas eu lia errado mesmo, porque eu nunca li um livro na minha vida. Eu nunca li um livro", disse. "Como eu vou conseguir ler bem se eu não tenho a prática de ficar lendo?", questionou.

