BBB23: Larissa mostra arrependimento de ter mandado Cezar sair do Quarto Deserto

Personal Trainer Larissa Santos lamenta briga com Cezar Black no Raio-X do BBB 23

Durante seu Raio-X do Big Brother Brasil 23 deste domingo, 9, a professora de educação física Larissa Santos falou sobre as brigas que estão acontecendo entre os quartos do reality, mostrando estar preocupada com o resultado do próximo Paredão da casa mais vigiada do país.

Além disso, a personal trainer aproveitou os minutos que tem para falar como está chateada sobre o enfermeiro Cezar Black, depois que o brother mandou duas de suas principais aliadas dentro do jogo para a berlinda. Mas, Larissa contou que se arrependeu de pedir para que o participante saísse do Quarto Deserto.

“Ontem a gente teve a Prova do Anjo. Até achei que fui bem, mas os meninos foram melhores. O Black acabou ganhando a Prova. Fiquei um pouco chateada, porque ele colocou as meninas [Amanda e Aline] no Paredão”, desabafou Larissa. Ela ainda aproveitou para afirmar que ela e suas aliadas esperavam a ida ao Paredão, mas estavam tentando evitar que duas fossem ao mesmo tempo.

"Nada que a gente já não esperava, a gente sabe que em todo Paredão vai uma de nós quatro. Aliás, duas de nós. E a nossa meta é não deixar ir três ou quatro. E, neste Paredão, tem muita chance”, falou a professora de educação física. Então, ela revela que esperava que Black mandasse outra pessoa, mas mesmo assim, se arrepende de ter brigado com ele.

“Devido a ele ter mudado de quarto, e às reclamações dele quanto às pessoas [do Fundo do Mar], a gente achou que pelo menos uma pessoa ele poderia ter escolhido do outro quarto [para ir para o Paredão]. Tanto que, na hora, eu perguntei se ele poderia sair do quarto… Depois até me arrependi. Só que foi uma reação, espero que vocês tenham entendido”, desabafou a morena.

Raio-X da Lari 09/04



Lari falou sobre a prova do anjo e Black indicando Aline e Amanda ao paredão. Ela criou uma expectativa e ao ver duas delas no paredão depois de Black ter ido até elas desabafar sobre pessoas do outro quarto, acabou a deixando triste.

Terá deserto no paredão pic.twitter.com/1kcIRY60oi — Larissa Santos 🐙 (@larisantosbe) April 9, 2023

Saiba como será a formação do paredão no BBB 23

No domingo, 9, os participantes formam um paredão triplo. A formação começa com os dois emparedados pelo Monstro. O Anjo será autoimune. O líder manda uma pessoa direto para o paredão. A casa vota e manda mais uma pessoa. O dono do Poder Curinga vai trocar um dos dois emparedados do Monstro por alguém ainda disponível na casa. O emparedado pelo líder salva um dos dois emparedados com o colar do Monstro. Então, a pessoa que ainda estiver emparedada pelo Monstro chama uma pessoa para o paredão. Por fim, os emparedados fazem a prova bate-volta e formam um paredão triplo.