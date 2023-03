BBB23: Larissa ganha verificado no TikTok após fala de deboche de Key Alves

Jogadora de vôlei Key Alves diz que Larissa só estava no BBB 23 por interesse durante briga na Casa do Reencontro

Na última quarta-feira, 22, a jogadora de vôlei Key Alves e a professora de educação física Larissa Santos brigaram bastante dentro da Casa do Reencontro no Big Brother Brasil 23. Durante a discussão, a atleta acusou a personal trainer de estar no confinamento apenas por interesse, debochando que ela queria apenas um verificado no TikTok.

Já nesta quinta-feira, 23, o aplicativo de vídeos decidiu verificar a conta da professora de educação física, que está na disputa para entrar na casa mais vigiada do país novamente, dividindo o primeiro lugar com a própria inimiga.

“Aqui a bonita: ‘Ai, será que o TikTok vai me verificar?’. Amiga, olha o que ela está preocupada, eu devia ter falado é mais naquele Jogo da Discórdia, falei é pouco”, disse Key Alves, durante uma conversa com a maquiadora Marília, primeira eliminada desta edição. “Caramba, será que não conseguiu verificar o TikTok? Até o meu é, e eu nem faço". Em seguida, Key dá risada: "Até o do cowboy é verificado”, falou Gustavo, entrando na conversa.

Cowboy perguntou se a conta da namorada era verificada, que não poupou palavras na hora de responder. “Lógico que é, meu amor. Mas o problema é que, se não fosse, eu tô cagando pra isso, entendeu? Mas tem gente que necessita dessa p*rra. Vem fazer o quê no Big Brother?”, disparou. “Verificar a conta, ué”, respondeu Gustavo. “Depois eu que tenho boca de caçapa”, completou Marília.

Paula revela que Gustavo falou mal de Key

Na Casa do Reencontro, Paula decidiu expor para alguns colegas de confinamento uma conversa que teve com Gustavo após o brother ser eliminado do reality show. Durante um bate-papo com Fred Nicácio, Gabriel e Larissa, a biomédica contou que saiu para jantar com o fazendeiro e ele começou a falar mal de Key Alves, com quem viveu um affair no programa.

"Das coisas que ele falou no jantar eu falei assim: 'não, ele vai separar dela'. Quando ela chegou aqui fora [após a eliminação]... No jantar, eu também achei, das coisas que ele falou lá, eu falei: 'vão separar'", contou a sister. "Amor, ele come aqui, na mão dela", comentou Nicácio.