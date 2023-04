BBB23: Larissa faz apelo ao enfrentar rival no paredão: “Me ajudem”

Emparedada, Larissa abre o coração sobre medo da berlinda e implora por mais uma chance para continuar no BBB23

Larissa (23) está tensa com sua ida ao Paredão! Nesta segunda-feira, 17, a educadora física usou seu Raio-X para desabafar sobre a berlinda e revelou que está apreensiva por enfrentar duas jogadoras consideradas fortes, Amanda (32) e a rival Domitila (38). A morena ainda aproveitou para fazer um apelo ao público do reality.

No confessionário, a professora de educação física lembrou a formação do paredão: “Ontem a Domitila me chamou no Contragolpe. Estou no Paredão, mais um Paredão”, Larissa lamentou e fez o primeiro apelo: “E eu estou aqui de todo o coração pedindo para ficar no programa”, iniciou o recado durante o vídeo diário.

Em seguida, Larissa comentou sobre uma ironia do destino: “Ontem eu falei que as pessoas que eu tinha visto fortes lá fora eram a Amanda e a Domitila, e, por incrível que pareça, a 'sortuda' aqui foi com quem? Com a Amanda e a Domitila”, disse sobre o paredão e logo se conformou: "Mas, aqui, a gente tem que ir com todo mundo para ganhar o prêmio”.

“O prêmio é só de uma pessoa, então, desta vez, eu fui com elas, que eu sei que estavam se destacando lá fora, têm torcida forte. Mas eu confio no Deus que eu sigo, em vocês, e eu quero muito que vocês me ajudem nessa”, a morena concluiu o pedido para continuar no reality ao lado da aliada Amandinha: "Vai ser uma vitória se eu ganhar, eu sei que é difícil, mas eu quero muito", declarou.

Sarah Aline detona Larissa fora do BBB23:

Enquanto isso, a última eliminada do reality, Sarah Aline (25) foi entrevistada por Patrícia Ramos e Vivian Amorim no Bate-Papo BBB. Questionada sobre qual sister seria perigosíssima, a psicóloga soltou o verbo: “Acho que a Larissa. A partir do momento que ela volta, eu sei que, para ela, é muito sensível essa questão das informações, mas isso traz para ela um jogo totalmente diferente”, abriu o jogo.