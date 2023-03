BBB23: Larissa fala em desistir do BBB e Fred Nicácio aconselha a sister

"Você não vai deitar para ela", disse Fred para a sister após se envolver em uma briga

Após discutir aos gritos com Key Alves na Casa do Reencontro, Larissa cogitou desistir de voltar ao BBB 23. A professora de educação física então foi para o banheiro chorar, FredNicácio e Tina tentaram consolar Lari enquanto criticavam a jogadora de vôlei.

"Todo mundo erra, mas essa ironia, de risos, de olhares...isso que é muito...", comenta a professora de Educação Física sobre Key Alves.

Fred escuta a eliminada e diz: "Eu te entendo. Você não desistiu ontem, você não vai desistir agora. Você não vai deitar para ela. Todo mundo errou, acertou...você não vai desistir. Vamos chorar aqui, não vai desistir!"

Tina se aproxima e afirma que Larissa ainda não sabe nem a metade tudo o que aconteceu. A ex-sister imagina que seja isso mesmo e volta a falar o que mais a chateou: "Olha a cara dela, nunca dei em cima do Gustavo....".

A angolana opina sobre o comportamento de Gustavo, quando ele confirma tudo: "É confortável para ele".

Lari se envolveu no meio da briga de Key e Tina

Larissa decidiu tirar satisfação de Key depois que viu as coisas que ela falava pelas suas costas enquanto ainda dividiam o confinamento da casa mais vigiada do país.

“Você é uma sem sal, você é uma pessoa que não tem segurança nenhuma. Você me chamou de cachorra. Você falou que eu dava em cima do Gustavo. Você acha mesmo que eu dava em cima do Gustavo?”, perguntou a professora de educação física.

Debochando, Key disse que realmente viu Larissa “dando mole” para seu namorado. “Tudo que eu vi aqui dentro, sim!”. “Como é que é?”, rebateu a personal trainer, inconformada. Vale ressaltar que Tina Calamba disse que o Cowboy era quem ficava secando Larissa descaradamente.

“Olha o teu tipo, você inventa coisas da tua cabeça, tu acredita na tua própria mentira. Você inventa coisas da tua cabeça e todo mundo ri da tua cara”, disparou a affair do youtuber Fred Desimpedidos. “E você faz o quê? Você faz o que que aqui? TikTok e se olha no espelho? Só isso, né?”, rebateu Key.