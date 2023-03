BBB23: Larissa expõe chuva de proposta de agências de modelos e empresários

Personal Trainer Larissa Santos tem recebido diversas propostas após sua eliminação do BBB 23

A penúltima eliminada do Big Brother Brasil 23, a personal trainer Larissa Santos, revelou durante sua participação na Casa do Reencontro alguns detalhes de propostas que anda recebendo após sair da casa mais vigiada do país. Com somente três dias no mundo externo, ela contou que grandes nomes lhe procuraram.

Enquanto conversavam, os brothers que esperam o resultado da repescagem estavam falando sobre os passos que deram em suas carreiras enquanto estavam fora do confinamento depois de toda a exposição do BBB 23. A modelo angolana Tina Calamba disse que entrou para a mesma agência que cuida da carreira de Gabriel Fop.

A biomédica Paula Freitas aconselhou os colegas a serem seletivos com os trabalhos que aceitassem. Então, Larissa confirmou que recebeu diversas mensagens de várias agências de modelos e empresários, as não conseguiu responder às propostas.

“Eu recebi proposta da agência da Brunna [Gonçalves], esposa da Ludmilla... O empresário da Jade [Picon]... Mas foram três dias só, eu nem consegui ver tudo”, revelou a professora de educação física. Alguns internautas, então, pontuaram como a sister não precisa fazer mais parte do elenco confinado.

a larissa falou que o empresário da jade picon entrou em contato com ela e recebeu várias propostas quando eu digo que ELA larissa santos não precisa estar ali é porque REALMENTE não precisa, no momento ela tem muito mais a perder do que ganhar e vocês terão que lidar com isso. — jennia 🪩 (@seokjincute) March 22, 2023

BBB 23: Bruna Griphao e Amanda descobrem Casa do Reencontro

A descoberta aconteceu após uma falha da produção, quando a atriz decidiu usar um card do Quarto do Líder, que dá acesso às câmeras dos cômodos do reality show. As duas sister acabaram vendo alguns ex-participantes reunidos e questionaram a situação. "Você está entendo o que aconteceu aqui agora?", questionou Griphao. "Parece que eles estão em outro lugar", respondeu Amanda, que também não estava entendendo a situação.