BBB23: Larissa descobre dinâmica da semana e choca internautas

Professora de educação física Larissa Santos choca ao descobrir dinâmica do BBB 23

Nesta sexta-feira, 31, a professora de educação física Larissa Santos deixou todos chocados ao mostrar que acertou qual seria a dinâmica dessa semana do Big Brother Brasil 23. Enquanto estava na área externa da casa mais vigiada do país, a personal trainer disse que acreditava que um Paredão Quádruplo estaria por vir, deixando os internautas enlouquecidos.

“Eu acho que pode ser um Paredão Quádruplo para sair um”, disse a professora de educação física. “Lenda, sabe ler o jogo certinho”, disse um internauta, exaltando Larissa Santos. “Acertou, e vai sair você!”, brincou um outro, que não gosta da participante.

Tadeu Schmidt, apresentador do reality show, explicou na última quinta-feira, 30, como será a dinâmica da nova semana. Todos os dez participantes participam da Prova do Líder, depois, o Poder Coringa da semana deixa um brother imune da Berlinda, enquanto o Anjo será em duplas, mas apenas uma pessoa será imunizada antes da votação.

“O líder manda alguém para o Paredão e depois a casa vota. Cada jogador vai votar em duas pessoas e os dois mais votados estão no Paredão. Nesse momento, apenas quatro pessoas ainda podem ser mandadas para o Paredão, as outras seis ou já estão no Paredão ou estão imunes”, explicou o apresentador.

Ainda acontecerá um momento chamado Resta Dois. O primeiro emparedado mandado pela casa vai escolher uma das quatro pessoas restantes para dar uma imunidade relâmpago, enquanto o segundo mais votado terá a mesma função. Os dois que sobrarem estarão no Paredão. Depois disso, a prova Bate e Volta acontece e teremos um Paredão Quádruplo no BBB 23.

Outra novidade anunciada por Boninho é que desta vez os telespectadores do reality show não votarão para eliminar alguém, mas sim para salvar aquele participante que mais gostam. O chamado Voto Reverso promete fortes emoções na dinâmica diferenciada.

Amanda e Larissa criticam jogo de Brother

Fora da Prova do Líder, Amanda e Larissa criticaram o jogo de Ricardo. Eliminada por esquecer de apertar o botão, a médica ouviu a professora de Educação Física, que desistiu da disputa de resistência, contar um desentendimento que teve com Alface durante a prova.

A repescada comentou que discutiu com o biomédico após falar que ele votaria em Cezar Black. "Ele deve ter ficado com medo da gente falar", a médica opinou. "Aqui não se cria, não. Eu tô cada vez mais incomodada com o jogo do Alface."

