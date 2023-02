BBB23: Larissa desabafa sobre tempo na Xepa: 'Um mês já'

Em papo com os participantes Larissa contou que já está há 4 semanas na xepa

Enquanto aguardam para fazer o Raio-X desta sexta-feira, 24/2, Gabriel Santana e Marvvila falam sobre o café da manhã do VIP e Larissa, que está no sofá ao lado dos brothers, reclama que está há tanto tempo na Xepa que não lembra mais como é estar na cozinha do VIP.

"Não lembro mais, não lembro mais o que tem pra comer, não lembro mais. Sério, real", desabafa a professora de Educação Física.

A cantora responde: "Tristeza". Já o ator reflete sobre o tempo que Larissa está na Xepa, e ela confirma: "Quarta [semana]. Um mês já".

Larissa refletiu sobre a votação aberta da noite anterior.

Larissa, Amanda e Cezar conversam sobre o Paredão surpresa da noite anterior. Os brothers comentam suas escolhas e a professora de Educação Física aproveita para explicar seu voto em Domitila Barros, que foi estratégia de jogo. A sister, inclusive, diz que as pessoas precisam saber diferenciar os votos durante uma votação aberta e faz uma observação sobre a dinâmica:

"O voto aberto, na verdade, é justamente pra isso, pra gente contar voto e ver se a gente pode se livrar ou livrar alguém que está jogando com a gente".

O enfermeiro concorda e conta que está gostando muito do voto aberto, pois a pessoa consegue ter noção do jogo na hora.

Larissa fica chocada com revelação de Bruna Griphao

Após a reviravolta na formação do sexto paredão do BBB 23, a atriz Bruna Griphao (23) surpreendeu ao fazer uma revelação sobre Key Alves (23). Em papo com brothers na cozinha da Xepa sobre a berlinda, a sister fez repassou para Larissa (24) e os outros confinados que estavam presentes, uma informação que recebeu do eliminado Cristian sobre a jogadora de vôlei.

Bruna Griphao, então, revelou: "Cris me falou que a Key tinha ciúmes de você". A professora de Educação Física ficou chocada com a revelação e questionou: "De mim? Mas no começo então?". Bruna afirmou que a situação é de agora. "Eu fiquei: oi? Mas a Larissa tá namorando. Ele: 'é, mas tem'", disse a atriz.