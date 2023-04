BBB23: Larissa desabafa sobre Paredão com Ricardo

'Não queria chegar até aqui e morrer na praia' disse Larissa em conversa com sister

Enquanto conversava com Aline Wirley na área externa da casa, a professora de educação física, Larissa aproveitou para desabafar com a sister sobre o paredão. A sister está no 17 paredão da casa com Ricardo Alface. Durante a conversa, ela explicou que é difícil a sensação de "nadar e morrer na praia".

"Não queria chegar até aqui e... pelo menos o que a gente planejou, e morrer na praia", fala Larissa. "Não tem como saber. A gente continua lutando até...", comenta a cantora. "Até saber se quem vai virar a esquina. A gente viu Diego até agora", brinca Amanda, fazendo referência à música Ragatanga, sucesso da colega de confinamento.

"Vai saber se o público quer que ele fique na final", destaca a professora de Educação Física. "Não tem como saber. O que tem que saber é: tem a possibilidade dele ficar? Sim. E tem a possibilidade de você ficar", ressalta a cantora.

Ricardo fala sobre Paredão Duplo: “Mereço chegar”

O biomédico Ricardo disputa sua estadia na casa mais vigiada do Brasil com a educadora física Larissa no primeiro paredão duplo do BBB23. Mas nesta quarta-feira, 19, o brother surgiu bastante tranquilo e afastou a possibilidade de uma eliminação ao avaliar sua trajetória no reality durante seu Raio-X.

"Top 5, estamos aí. Estou nesse duelo com a Lari. A única resposta que eu posso ter é ir nesse Paredão com ela, agora. É isso... Fiz meu jogo", ele iniciou seu vídeo diário no confessionário da casa e continuou: "Espero que vocês tenham entendido que não foi arrogância minha falar do Top 3”, Ricardo comentou sobre sua vontade de chegar ao pódio do reality.

“Sinto que mereço chegar. Muitas pessoas no Brasil sabem o meu valor. É assim que eu me vejo como jogador", Ricardo continuou e defendeu a sua estadia na casa. O sergipano também mostra que não está preocupado com a disputa: "A única coisa que eu tenho aqui é minha autoconfiança e ela não vai ser abalada”, disparou.