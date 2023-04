BBB23: Larissa desabafa sobre enfrentar rival no paredão: “Ela é forte”

Emparedada, Larissa teme ser eliminada do BBB23 pela segunda vez e abre o coração sobre disputar a estadia na casa com Domitila

Repescada, Larissa (23) retornou para a casa mais vigiada do Brasil há uma semana e meia, mas já está correndo o risco de passar por uma segunda eliminação. Aflita com a berlinda, a educadora física usou seu Raio-X desta segunda-feira, 3, para desabafar sobre a rivalidade com Domitila (38), que também enfrenta o paredão da semana no BBB23.

Durante o vídeo diário, a morena exaltou sua recente trajetória no reality: "Eu creio que eu já fiz bastante coisa, movimentei o jogo. Quando cheguei aqui, parecia que o povo estava todo de férias. Já movimentei o Queridômetro, já ganhei Anjo, já fortaleci as meninas. E é isso que eu vim fazer aqui.”, Larissa se orgulhou.

Em seguida, a sister falou sobre a ativista: “E, principalmente, colocar pessoas que não estão movimentando tanto o jogo", disse sobre o paredão. “Ontem a gente colocou a Domitila no Paredão depois de tudo o que aconteceu. A gente pensou muito por eu saber também que ela é forte aí fora”, a morena abriu o jogo.

Larissa disparou: “Mas, na minha vida, eu sempre tive que ter coragem, e não ia ser diferente agora. Se eu não batesse no Paredão com ela agora, ia bater lá na frente. E eu não vim aqui entregar prêmio para ninguém", declarou sobre a ida para berlinda com a rival. Além das duas, Marvvila (23) e Amanda (32) também estão no paredão inverso.

Para finalizar o discurso, Larissa demonstrou o medo de deixar a casa e fez um pedido aos seus conterrâneos: "E é isso, então eu quero que vocês votem muito. Todo o Sul do Brasil, por favor, votem muito para eu ficar. E todos os lugares do Brasil. Eu quero muito ficar aqui, continuar movimentando o jogo", concluiu.

🩻 MUTIRÃO “RAIO-X DA LARI” INICIADO



🗣️ A cada 10 votos responda um emoji nesse Tweet.



⏰ Encerra às 12h



🚨 O voto é para FICAR, então VOTE na LARISSA!



📲 LINK: https://t.co/0d3D6Wml3w#FicaLaripic.twitter.com/5wGajSDV7g — Larissa Santos 🐙 (@larisantosbe) April 3, 2023

Larissa revela medo de paredão com Domitila:

Essa não foi a primeira vez que Larissa demonstrou apreensão por enfrentar a rival, Domitila, no décimo segundo paredão do BBB 23. Após a formação da berlinda, a repescada fez um desabafo para Ricardo Alface sobre sua situação no reality e deixou claro seu receio com a ativista.