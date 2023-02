BBB23: Larissa defende Bruna depois de reclamações de brothers

Professora de educação física Larissa Santos defende amiga Bruna Griphao depois de Fred e Paula reclamarem da atriz

Nesta quinta-feira, 3, a personal trainer Larissa Santos aproveitou para discutir a situação da atriz Bruna Griphao com Fred e Paula. A atriz tem visto sua contagem de estalecas diminuir bem rápido, sofrendo duas punições ao longo da semana, com a quantidade de “dinheiro” do Big Brother Brasil 23 caindo.

O youtuber Fred brincou que era uma disputa de quem perdia mais estaleca, porém a affair do influenciador acredita no potencial da amiga, e decidiu que vai conversar com a atriz para tentar evitar que ela continue perdendo estalecas. Então, Paula relembrou que Bruna já tinha perdido 500 só no Raio-X.

“Se a gente ficar só rindo, rindo, rindo, ela não vai prestar atenção. Tem que falar. Deixa que eu falo, é minha amiga. Pode deixar que eu falo”, disse a professora de educação física, declarando que vai sentar e conversar com a sua principal aliada. “Só vai dar tempo de ficar emburrada”, completou.

Aline Wirley chora sozinha no BBB 23

Há poucos dias, Aline Wirley foi flagrada pelas câmeras do BBB 23 ao chorar sozinha na área externa da casa. Ela falou sobre a sua família enquanto desabafava. "Será que pegou? O que será que tá acontecendo aí fora? Meu filho, meu marido, minha mãe, minha irmã. As pessoas que me amam, obrigada. Obrigada por me encorajarem a estar aqui. Não é fácil, vocês precisam saber. Mas eu vou ficar aqui, enquanto eu puder e enquanto me deixarem eu vou ficar aqui", disse ela.

