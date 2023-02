BBB23: Larissa conversa com Bruna Griphao sobre Key Alves: “Ela não gosta de você'

Larissa falou sobre o comportamento da atleta após a briga entre a atriz e Ricardo

Na tarde desta segunda-feira, 27, Larissa contou para a amiga, Bruna Griphao que ficou muito irritada com a treta que aconteceu mais cedo entre Bruna e Ricardo, principalmente após notar a reação de alguns participantes do grupo oposto.

"O povo até pouco tempo odiava o facinho, tira o facinho para doido e, do nada, viram que você perdeu a razão, quiseram sentar na janelinha do ônibus, para aparecer em uma situação que eles não têm nada a ver. Fui dormir de tão estressada que eu estava", conta.

A sister conversa com Bruna no Quarto do Líder e se exalta ao lembrar do comportamento de Key Alves.

"O que me pegou muito foi a Key. Eu já vim notando que a Key aceita você, ela não gosta de você. Já vi carinhas dela...".

Ela ainda relembra uma situação em que a atleta revirou os olhos para ela.

Key Alves acusou Bruna Griphao de agressão dentro do confinamento do Big Brother Brasil 23, depois de uma briga entre Bruna e Ricardo. Após tudo isso, a atleta deixou escapar que não gosta da atriz, revelando seu desagrado com a rival.

Acostumada a lidar com seus desafetos somente quando está no quarto, longe dos rivais, a jogadora acabou revelando sua verdade ao exigir que a atriz fosse expulsa do reality show. A atitude drástica e desesperada de Key chamou a atenção de Larissa, que estava observando a atleta.

“Na fila, todo mundo concordou com a Bruna”, apontou Larissa, na ocasião em que ocorreu a briga. “Eu não”, interrompeu Key, enquanto a professora de educação física falava. “Você não tava na fila”, rebateu a catarinense. Alguns internautas estão apontando que a máscara da jogadora de vôlei está caindo.

Vai exigir expulsão

Revoltada, a jogadora de vôlei Key Alves prometeu confrontar Tadeu Schmidt ao vivo e pedir explicações caso Bruna Griphao não seja expulsa do BBB23. Na tarde desta segunda-feira, 27, ela disse que vai exibir que a rival seja eliminada do programa.