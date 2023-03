BBB23: Larissa conta para brothers que conta que não reconheceu Paula depois dos procedimentos estéticos

A professora de educação física contou para os brothers o momento que não reconheceu Paula e se explicou

Na área externa, Larissa comenta com as sisters o momento em que foi eliminada e participou do programa Mais Você com Ana Maria Braga e o Louro Mané.

A sister comenta: "Ela foi uma querida com todo mundo. Comigo ela foi uma querida, ela e o Louro, o Louro também riu".

A professora de Educação Física segue contando: "Quando eu não reconheci a Paula, foi muito engraçado, mas não foi por mal, eu juro por Deus".

Amanda, então, pergunta: "Mas você contou pra ela? Para a Paula?". Larissa responde: "Gente, todo mundo viu, né? Saiu em todas as notícias: 'Larissa não reconhece Paula' e eu assim. Mas eu não reconheci mesmo".

A sister explica o que dificultou o reconhecimento: "Mas é a foto, mas também eles pegaram uma foto ela de chapinha, com cabelo liso, eu não tinha visto ela quando eu saí, fez harmonização, botou boca, cabelo liso, não tem como. Se ela tivesse com o cabelo dela eu já iria ver a diferença, a foto em estúdio, toda produzida".

E finaliza: "Agora, ali que eu a vi, ela coisou, mas ela está ela ainda, é ela, ela fez as coisas que ela tinha vontade, mas ela está a mesma pessoa, só que obviamente fez algumas coisas, mas é nítido que dá pra reconhecer ela, se ela passar, de longe a gente reconhece. Só que uma foto, é foto né, gente? Um ângulo, cabelo diferente". finalizou.

Assim que deixou a casa, Paula já tinha mudado o tom dos cabelos, além de já ter realizado um preenchimento labial e a suavização das rugas com a aplicação de Botox. As mudanças da ex-sister geraram comentários de seus seguidores questionando as mudanças: “Perdeu os cachos”, apontou um sobre o cabelo da sister. “Pra mim você é outra mulher”, disse mais um. “Essa boca não combinou”, disse outro.