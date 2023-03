BBB23: Larissa confessa que entrou em crise após eliminação: “Tem que ter psicológico"

Repescada no BBB23, Larissa revela que recebeu conselhos de ex-sister para aprender a lidar com as críticas após eliminação

Escolhida pelo público para retornar ao BBB 23 na repescagem, Larissa (23) revelou que não foi nada fácil lidar com a sua eliminação da casa mais vigiada do Brasil. Em uma conversa com Aline Wirley (41) nesta quinta-feira, 30, a educadora física confessou que passou por diversas crises de choro intensas ao se deparar com as críticas fora do reality.

O desabafo começou quando Aline relembrou uma conversa que teve com Cezar Black: "Ele me perguntou o que é mais difícil desse lado [da fama]? E eu falei: “Cezar, se você não gosta de ser julgado aqui, você não faz ideia do que você vai encontrar lá fora'. Tem muita gente que ama e tem gente que não gosta", a cantora abriu o jogo.

Larissa concordou e revelou sua reação ao se deparar com a fama fora da casa: "Exatamente isso. Eu vi cada comentário sobre mim... Falei: 'Cara, não posso ficar vendo esses comentários'. Porque eram 20 bons e um ruim, e eu ficava pensando. Não adianta, ninguém vai agradar todo mundo”, a morena abriu o coração.

Ela também revelou que recebeu conselhos de uma ex-BBB: “Conversei até com uma menina, ela já veio pro Big Brother, e ela falou: 'Filtra tudo que tu vai ver. Veja só as coisas boas, pede pras pessoas que estão contigo não te mostrarem. Tem muito mais coisa boa, mas tem coisa ruim pra todo mundo'", explicou.

Por fim, Larissa abriu o jogo sobre seu psicológico: “Eu tive três crises de choro. Mas achei que ia me penar mais por isso. Não, na verdade, duas crises. Mas aí eu vi tanta coisa boa que eu me desprendi. Não li mais comentários e tal. Tem que ter um psicológico muito bom, tive duas crises de choro no hotel e depois fiquei bem", e concluiu.

Larissa reclama ao ser chamada de 'biscoiteira' e 'mala':

Todas as manhãs os brothers avaliam seus companheiros de confinamento com emojis e nesta quinta-feira, 30, Larissa não gostou nem um pouco das carinhas que ganhou em seu queridômetro do BBB 23. Após ver a tela na sala principal, a morena saiu emburrada para detonar a avaliação com sua aliada, Aline Wirley.