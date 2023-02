BBB23: Key se atrapalha ao cozinhar de fio-dental e passa vergonha: "Ficou maluca?"

Key se atrapalha ao cozinhar nesta quarta-feira (15) e passa por situação bizarra

A sister Key Alves protagonizou um momento inacreditável nesta quarta-feira (15) no BBB23. É que ela preparava o almoço quando se confundiu e acabou desperdiçando um item contado na casa.

A atleta conversava com Gustavo quando foi abrir um ovo. Só que ela jogou a clara e a gema no lixo e ficou com as cascas na mão . Ao notar o que aconteceu, o brother caiu na gargalhada.

"Por que você abriu aí o ovo? Não acredito", disse ele. "A culpa é sua que fica me atrapalhando e falando comigo", se justificou ela. "Você meteu o ovo no lixo? Não acredito. Pirou o cabeção, ficou doida", seguiu ele.

Mais cedo, a jogadora de vôlei disse que é preciso tomar cuidado com Cristian. Segundo ela, apesar dele ter sido o primeiro a observar o comportamento do brother no game, ela afirmou que ele é manipular.

"Esse lance dele ser manipulador, ele é, sim, porque ele tentou manipular o próprio grupo antes disso tudo acontecer a votar nele. Isso é um ponto negativo do Fredão, que é o que todo mundo fala quando vota nele. Então, a gente tem que ter vários pesos para gente ir nele de cara, não dá pra ir agora", falou a sister.

BBB 23: Key Alves conta segredo íntimo para Gustavo

A sister Key Alves pegou os telespectadores de surpresa na madrugada desta quarta-feira, 15, ao revelar para Gustavo um detalhe inédito de sua intimidade. Enquanto os dois estavam sozinhos no Quarto do Líder, a sister fez uma revelação surpreendente.

"Lembrei de um segredo, nem minha família sabe", começou ela. O fortão, então, lembrou que todo mundo estava assistindo e agora saberia o que ela pretende contar. "Agora vai saber", disse ele.

Só que a sister ficou com receio. "Não vou falar, tem muita gente assistindo...", disse. Gustavo tentou arrancar o segredo da sister. "Não é coisa que você já aprontou com outro cara não, né?", questionou ele. Key Alves, então, contou a verdade. "Vou falar, não tem que ter vergonha. Eu já peguei mulher, ninguém sabia. Falava pra todo mundo que não. Agora todo mundo já sabe que eu peguei", falou.