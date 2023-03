BBB23: Key revela título inusitado que recebeu como atleta

Jogadora de vôlei Key Alves revela título diferente que ganhou por sua aparência e alfineta irmã

Nesta sexta-feira, 3, a jogadora de vôlei Key Alves revelou dentro do confinamento do Big Brother Brasil 23 uma novidade! Enquanto enumerava os títulos que já tinha ganhado, ela garantiu que foi eleita a “musa do vôlei”.

Enquanto conversava com o enfermeiro Cezar Black sobre algumas de suas conquistas, ela contou sobre o título inusitado. “Sabia que eu fui considerada a musa do vôlei? A jogadora mais sexy”, revelou a atleta. Key ainda disse que sua irmã gêmea, Keyt Alves, não foi nem indicada. “Engraçado que fui eu, não fui eu e minha irmã. Falo para ela: ‘Aceita que dói menos’”, brincou.

Black aproveita para perguntar onde foi feita a votação para decidir quem seria a musa do vôlei, e Key responde: “No Google, na real. Se você jogar no Google ‘Quem é a musa do vôlei?’, aparece eu. ‘Key Alves, musa do vôlei’. Quem deu isso não sei, mas agradeço até hoje”.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Key Alves (@keyalves)



