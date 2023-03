BBB23: Key revela como tirou Bruna Griphao do sério no confinamento

Jogadora de vôlei Key Alves conta estratégia que usou para irritar atriz Bruna Griphao em festa no BBB 23

Nesta sexta-feira, 10, a jogadora de vôlei Key Alves revelou durante uma entrevista para o podcast Tá On uma de suas estratégias para irritar a atriz Bruna Griphao dentro do confinamento do Big Brother Brasil 23. A recém-eliminada disse que focava em irritar a famosa e a personal trainer Larissa Santos.

A atleta disse que não obedeceu um pedido que as duas aliadas fizeram antes de uma das festas, que tinha o tema grego, por conta da liderança de Bruna. A atriz e a professora de educação física pediram que todos usassem branco, mas Key fez questão de escolher um vestido bem preto, para destoar e não seguir a linha das rivais.

“Ela e a Larissa queriam decidir tudo. Eu não sou 'Maria vai com as outras'. Quando elas chegaram falando: 'Todo mundo de branco', eu fui afrontosa, já fui caçando meu vestido preto. Eu queria irritar elas, mexer com o psicológico”, explicou a jogadora.

Key também revelou que sabe que funcionou, porque as duas ficaram claramente incomodadas com a jogadora usando uma roupa que era bem diferente das demais. “Eu queria irritar elas e eu sei que isso irritou. Eu falava: ‘Gente, vocês não mandam em mim, a casa é minha também”, completou.

Um vestido preto que Key usou foi mais falado que a participação de Mosca, Marvila e Sarah a edição inteira 💅🏻 pic.twitter.com/K1X13cI92y — Nathi 🔗 (@comentanathii) March 2, 2023

Operação no BBB23

Bruna Griphao completa 24 anos nesta sexta-feira, 10! Mas a atriz está longe de uma grande comemoração, já que está confinada na xepa do BBB 23. Por isso, ela revelou para os aliados quais são seus planos para celebrar a data assim que deixar a casa mais vigiada do Brasil, incluindo uma repaginada no visual.

Tudo começou quando a gata brincou de rimar: "Eu tô no Big Brother, e é meu aniversário, e o Gabriel disse que não é otário", se referindo a Gabriel Santana (23). Marvvila (23) entrou na brincadeira e tirou onda com a situação da loira: "Bruna, tu é minha amiga. Bruna, tu é maneira. Mas que pena que tu vai passar teu aniversário na Xepa", rimou.