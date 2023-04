BBB23: Key puxa mutirão para participante do reality: ‘Merece ficar’

Jogadora de vôlei Key Alves se manifesta sobre Paredão do BBB 23 e pede para participante ficar

Na tarde desta quarta-feira, 12, a jogadora de vôlei Key Alves usou suas redes sociais para novamente comentar sobre o Big Brother Brasil 23. Bastante ativa em suas opiniões sobre o reality, a oitava eliminada da casa mais vigiada do país pediu a permanência do enfermeiro Cezar Black.

Enfrentando um Paredão contra a médica Amanda Meirelles e a cantora e ex-Rouge Aline Wirley, o brother conta com o apoio da ex-aliada, que usou os stories de seu perfil oficial no Instagram para tentar ajudar a permanência do amigo dentro da casa. O que pode acontecer, visto que as enquetes apontam que a médica estaria saindo por enquanto.

“Galera passando pra falar com vocês que às 18h vai ter um feed, um post muito top meu com o Black e acho que oito horas da noite a gente vai puxar um mutirão pro Black também”, começou a jogadora de vôlei, ao conversar com seus seguidores.

“Vamos fazer ele ficar lá no BBB porque ele merece, meu amorzinho todinho. É isso, então esperem às 18h e oito horas da noite que a gente vai fazer mutirão do Black…”, explicou Key, que recentemente terminou seu relacionamento com o ex-BBB e fazendeiro Gustavo Benedeti, que conheceu no confinamento do reality show.

Paulo Vieira defende roteirista após ofensas por parte dos fãs de Amanda

O comediante Paulo Vieira defendeu a roteirista Nathalia Cruz após ela ser atacada por fãs de Amanda. Isso porque os internautas não gostaram das piadas com a sister no 'Big Terapia' e ofenderam a roteirista do quadro.

Para os fãs de Amanda, as piadas são de mal gosto e o humorista teria algo contra a loira. "Parte da torcida fanática daquela moça lá está covardemente atacando a minha roteirista Nathalia Cruz da maneira mais baixa possível. Misoginia, racismo… Vale tudo pra defender um participante de realityshoe? Perderam a mão, são uns lixos", atacou o global. "Nath é uma mulher trabalhadora, talentosa, esse é o primeiro trabalho dela depois do filho (Joaquim) nascer. Sabe o que é isso na cabeça de uma mulher? Deixar o filho sozinho pela primeira vez e ir trabalhar? Eu não sei, mas vejo", disse. "Não existe cancelar Nathalia Cruz, não existe 'vamos marcar fulano pra ver se ela perde o emprego', não existe. Pra derrubar ela, tem que me derrubar primeiro… tentem. Prestem mais atenção em com quem vocês estão falando, nem todo mundo tem a casca que eu tenho", concluiu.

