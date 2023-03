BBB23: Key não entende meme e acha que fala de Paula é sobre ela: ‘Habla’

Jogadora de vôlei Key Alves vira piada na internet após sua reação ao termo em espanhol na Casa do Reencontro do BBB 23

Na tarde desta quarta-feira, 22, a jogadora de vôlei Key Alves virou piada nas redes sociais! A atleta teve uma reação intrigante a uma fala da biomédica Paula Freitas, e achou que a ex-sister estaria falando dela por conta de sua passagem no reality mexicano La Casa de Los Famosos.

Enquanto estão na Casa do Reencontro do Big Brother Brasil 23, a biomédica disse para a modelo angolana Tina Calamba “hablar”, referência ao famoso meme “habla mesmo”, que é quando a pessoa fala o que quer e tem que falar. Key, que estava perto no momento, escutou e não escondeu o “orgulho”.

“Amo que depois que eu fui para o México, todo mundo fala ‘habla’ agora”, disse a atleta. Os internautas, claro, não perdoaram a falta de humildade da jogadora. “O mundo fantástico de Key Alves ataca novamente! Chata para cacet*. Ela que inventou o Habla? Aí faça mil favores”, comentou um. “Key Alves criadora do termo ‘habla’ só porque foi para o México, minha piada diária é essa mulher”, cutucou um outro. "Tudo que aparece para mim da Key Alves é contra a minha própria vontade. Isso é dívida de jogo?", exclamou uma terceira usuária.

Paula tava falando pra Tina "Hablar" em referência ao meme "Habla mesmo" e a Key escutou e falou baixinho: “Amo que depois que eu fui pro México todo mundo fala habla agora.” Quem avisa? Kkkkkkkkk #BBB23pic.twitter.com/Avj9JEqXBd — Central Reality #BBB23 (@centralreality) March 22, 2023

Desabafo! Tina Calamba aproveita Casa do Reencontro do BBB 23 para confrontar brothers por atitudes machistas

Enquanto isso, na Casa do Reencontro, Tina confrontou Cristian em relação às atitudes que o brother tinha quando ainda estava no jogo. "Tem um vídeo de vocês no quarto olhando o corpo das mulheres, que é do meu quarto, isso foi uma coisa, assim, completamente ofensiva. Mas teve uma situação bem particular, que repercutiu muito lá fora e me machucou muito. Foi quando vocês deram risada, durante a festa, quando a Key diz: 'Alguém quer beijar' e vocês, tipo, 'a Tina, não sei o que'”, relembrou a sister.