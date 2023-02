BBB23: Key e Gustavo detonam brother depois de briga por conta de VIP

Enquanto conversavam no Quarto do Líder, Key Alves e Gustavo Cowboy detonam brother após briga por VIP do BBB23

Parece que a Prova do Líder da última quinta-feira, 9, no Big Brother Brasil 23 só serviu para abalar mais os grupos do reality show. Ao ganhar o líder pela segunda semana seguida e escapando do paredão, Gustavo Cowboy causou a ira de Cezar Black ao deixar ele de lado no VIP, pois eles fizeram a prova juntos.

Depois dos aliados brigarem, estremecendo o Quarto Fundo do Mar, Key Alves e o fazendeiro estavam curtindo seu momento sozinho no Quarto do Líder e aproveitaram para discutir a relação entre Cowboy e Black. De acordo com o líder, ele sentiu que Black o tratou diferente nesta sexta-feira, 10.

“O Black nem olhou na minha cara”, disse Gustavo. Então, a jogadora de vôlei deu uma bronca em seu affair enquanto falava sobre interesse dos brothers, dizendo que o lutador de MMA Antônio Cara de Sapato age da mesma forma que o enfermeiro.

“Isso é pra você ver que é interesse que a galera tá em você. Quem gosta de você mesmo vai olhar na sua cara, vai te cumprimentar. Esse povo é tudo interesse. O Sapato, você viu como ele tá? Toda hora ele vinha me abraçar e agora não vem”, disse a atleta. “Vou parar de ir atrás também”, completou Gustavo. “Já era pra ter parado. Tem que parar de agradar. Se eles quiserem, eles que ganhem a p*rra do Líder”, finalizou Key.

Key para Gustavo: "Já era pra ter parado (de ir atrás de Sapato e Cezar). Tem q parar de agradar. Se eles quiserem eles q ganhem a p*rra do Líder."



Key diz q no Jogo da Discórdia os brothers não os colocam como prioridades e agora q ele é Líder os chamam de prioridade.

+ pic.twitter.com/XK9Ce3zGHW — 𝓔𝓾 ✍️ (@Eu_simplesment) February 10, 2023

Fred Nicácio e Key Alves detonam Larissa e são criticados na web:

Na última quarta-feira, 8, Fred Nicácio também recebeu algumas críticas do público após uma conversa polêmica em que detonou a sister Larissa (24) com Key Alves (23). Os dois conspiravam sobre a educadora física estar dando em cima de Gustavo (28), interesse amoroso de Key, quando xingam a sister. Nicácio faz uma paródia de uma música chamando a professora de Larissa de "piranha". Mais tarde, Key Alves comentou que "estava sentindo cheiro de cachorra", se referindo a sister.