BBB23: Key e Gustavo deduzem paredão falso após notar falha da produção

Jogadora de vôlei Key Alves e fazendeiro Gustavo Benedeti apostam em paredão falso de Cristian depois de perceber falha no BBB23

Nesta quarta-feira, 22, a jogadora de vôlei Key Alves e seu amado, o fazendeiro Gustavo Benedeti, começaram a acreditar que o quinto paredão do Big Brother Brasil 23, que eliminou Cristian, aliado do casal, seria falso. O que levou eles a acreditar nisso é que em nenhum momento o recado do eliminado foi transmitido para os confinados.

“Ninguém tá lembrando. A galera esqueceu”, apontou Key Alves, ao notar a situação estranha. “Pode ser, que o Gaga desistiu!”, concordou o Cowboy, relembrando a desistência do ex-atendente de farmácia Bruno Nogueira, mais conhecido como Gaga.

Eles continuaram falando sobre a possível falha da produção e chegaram a conclusão de que a produção do reality show poderia estar preparando uma surpresa para os participantes da casa mais vigiada do país. “E colocaram logo ele porque já sabiam que ele ia para o paredão, voltar o negócio pegar fogo”, disse Key. Gustavo ainda inclui que a situação poderia “arregaçar com o Brasil”.

“Com o Brasil é normal, mas vai arregaçar com esse aí. Vou ficar assistindo de camarote. Se isso não acontecer, se você parar para ver, o Brasil não tiraria ninguém por medo”, complementou a jogadora de vôlei. Mesmo errados sobre o paredão falso, os dois acertaram em uma questão, a Semana Turbo do BBB23.

Cezar detona Cara de Sapato

O clima ficou tenso entre Cezar Black e Cara de Sapato na casa do BBB 23, da Globo, na tarde desta segunda-feira, 20. Isso porque eles se desentenderam quando o assunto do Jogo da Discórdia veio à tona.

“Voltou a situação do Jogo da Discórdia e, como sempre, Sapato, sempre se sentindo o Superman, defensor dos fracos e oprimidos, quer botar a conta da briga lá em mim”, disse Black para seus aliados. Logo depois, ele continuou: “Ele nunca fala dele, sempre tentando defender alguém. Se hoje a galera acha que a Amanda é o elo fraco, é por conta dele. Quer sempre ficar defendendo ela, botando debaixo da asa dele, como se a Amanda fosse fraca, coitada. Ela vai sempre atrás do Sapato. Ele não deixa ela se desenvolver sozinha”, finalizou.

