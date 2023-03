BBB23: Key Alves tem crise de choro na despensa: 'Aguenta firme'

A jogadora de vôlei Key Alves teve uma crise de choro sozinha mais cedo

Sozinha e escondida na despensa do BBB 23, Key Alves sentou no chão e teve uma crise de choro. Pensativa, a jogadora de vôlei fala sozinha: '"Aguenta firme, você não está sozinha".

Depois, a sister se levanta, limpa as lágrimas, bate no rosto e fala sozinha: "Se recupera, se recupera. Não vai mostrar pra ninguém que você está chorando".

Key se olha no espelho, toma o probiótico e cai no choro novamente, mas sai do cômodo.

Key Alves fantasia reencontro com Gustavo

A Key Alves vai ficar decepcionada quando deixar a casa mais vigiada do país do Big Brother Brasil 23 e ver que seu amado, o fazendeiro Gustavo ‘Cowboy’ Benedeti, já não pensa mais na relação.

Nesta quarta-feira, 1, a atleta fantasiou com o reencontro dos pombinhos e apostou que ele está esperando ela, enquanto curtia uma piscina e conversava com a Domitila, a jogadora falou sobre a falta que sente do amado.

“Querendo ou não, eu já chorei aqui, já falei que estava com saudades. Mas é muito diferente, já conheço essa dor”, comentou a jogadora. “A diferença é que agora é uma pessoa que vale a pena. Uma pessoa que você sabe que está lá te esperando”, aconselhou a Miss Alemanha.

“Eu sei que ele está lá me esperando. E ele já vai estar com bigodinho”, brincou a atleta, concordando com a amiga, mostrando que tem certeza que o fazendeiro está esperando o retorno da amada para a vida real fora da casa.

Mal sabe Key que ele declarou recentemente que não sabe ao certo se terá um futuro ao lado da sister fora da casa, dizendo que vai voltar para cidade natal e esperar para conversar com ela. Cowboy afirmou que vai estar na torcida por Key Alves até o final da participação dela, mas não garante que os dois vão continuar juntos aqui fora, apesar da relação “grudada” no jogo.

“Eu acho que tem que dar tempo ao tempo, esperar ela sair da casa. Quando for o momento de ela sair, a gente vai conversar. Vamos trocar uma ideia aqui fora e ver o que vai acontecer daqui para frente”, disse.