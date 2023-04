BBB23: Key Alves surpreende ao revelar torcida na grande final: "Bora votar"

Key Alves surpreende ao revelar quem ela quer que vença o BBB23

Eliminada do BBB23, a sister Key Alves pegou os fãs de surpresa nesta segunda-feira, 24, ao anunciar para quem vai sua torcida na final do programa que acontece nesta semana. Ela foi direta e puxou um mutirão para tornar Amanda a vencedora.

A decisão de apoiar a médica foi publicada nas redes sociais e gerou muita repercussão. "Bora votar, eu sou time Amanda", declarou ela.

Nos comentários, os administradores das redes sociais da participante agradeceram o apoio. "Muito obrigado", escreveram. Fãs de Amanda também se empolgaram.

Mais cedo, Gustavo deu uma declaração forte. Questionado se faria algo diferente após o reality, ele disse que sim. "Eu teria tido bem mais cuidado no término com a Key. Teria a protegido mais e tentaria, com certeza, amenizar os conflitos", disse ao 'GShow'.

Ele disse que escolheu um momento de muita mudança para tomar a decisão. "Eu saí do BBB totalmente sem noção de nada. Não tinha ideia do tamanho das torcidas, do amor gigante deles. Não imaginava que eu pudesse causar dor pra eles, sabe? [...] Agora está tudo bem", garantiu.

Veja:

Key Alves diz que Gustavo é sua alma gêmea

Há pouco tempo, Key Alves comentou sobre o fim do namoro com Gustavo e comentou sobre a proximidade deles. "Fui pega totalmente de surpresa, afinal foi nossa primeira conversa após todos os meus confinamentos. Acreditei de verdade na gente. Acho até hoje que ele minha alma gêmea e falo isso para todo mundo. Ele é o cara que eu amei, confiei e acreditei, tudo isso em poucos dias. Fiquei muito abalada", disse ela em entrevista para a repórter Kellen Rodrigues da Vogue.

"Está sendo difícil porque esse é o assunto mais falado do momento, então quando saio é a primeira coisa que me perguntam. Não vou ser hipócrita de sair falando que estou bem. O término me destruiu, sim. Foi muito triste. A gente viveu 24 horas juntos, e terminar com um aperto de mão foi complicado para mim", desabafou.