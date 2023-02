BBB23: Key Alves se contradiz e pede eliminação de brother

Jogadora de vôlei Key Alves faz ameaça para brother no Paredão durante Raio-X

A jogadora de vôlei Key Alves acabou se contradizendo durante o Raio-X do Big Brother Brasil 23 nesta segunda-feira, 20! Depois de votar em Cristian na votação aberta para o Paredão, mesmo tendo passado a semana inteira dizendo que votaria em Bruna Griphao, a atleta pediu para que o público eliminasse Ricardo Alface.

“Sobre o Paredão, gente, não é novidade para quem está me acompanhando: o que o Cris fez não é certo, e o Alface também não. Porém, o que eu sinto dentro de mim hoje é muita votação para tirar o Alface. Porque é uma pessoa que consegue arrumar confusão com todo mundo aqui dentro da casa”, começou a atleta.

“O que ele fez com o Black [Cezar], para mim, está me machucando muito mais que o que o Cris fez para todo o grupo. Isso me incomodou demais, e, no Jogo da Discórdia, vou falar muito com ele, sim - dependendo da dinâmica”, continuou, relembrando o fato de Ricardo ter vencido a prova do anjo e colocado o líder da semana Cezar Black no monstro e, automaticamente, tirando ele do VIP.

“E é isso. Hoje é fogo no parquinho no Jogo da Discórdia! Ele vai ouvir um monte. Ah, tô cansada dele já, meu. Palhaçada!”, completou, visivelmente irritada com a situação. Mas o que os internautas não gostaram muito foi a mudança de direção do jogo de Key. “Vai ouvir nada. Não teve nem peito pra votar na Bruna porque foi vota aberta quem dirá para peitar o Alface”, comentou uma usuária do Twitter.

Raio-X de hoje (20/02) pic.twitter.com/7zo9Unt8Fy — Central Key Alves 🔑 #TeamKey (@AcessoKeyAlvess) February 20, 2023

Público detona Key Alves após desistir e mudar de voto de última hora

Na noite do último domingo, 19, Key Alves também causou polêmica durante a formação do paredão. Os usuários das redes sociais não gostaram nada da atleta ter mudado de ideia de última hora, depois de passar dias falando que cravaria um voto em Bruna Griphao e ter mudado de ideia na última hora, votando abertamente em Cristian.

Na internet, a atleta foi duramente criticada: “Key falou esses dias que iria votar na Bruna porque ela é falsa, mas no cara a cara ela não consegue. Que arregona da ‘Pipokey’, de novo dando o nome”, ironizou uma fã do reality.