BBB23: Key Alves revela hábito anti-higiênico e deixa brothers enojados

Jogadora de vôlei Key Alves faz revelação nojenta sobre dia a dia dentro da casa do BBB23

Na tarde desta sexta-feira, 3, a jogadora de vôlei Key Alves mostrou novamente que não tem medo de expor suas intimidades no Big Brother Brasil 23. Desta vez, enquanto tomava uma ducha no chuveiro da área externa e conversava com a Miss Alemanha Domitila Barros e o enfermeiro Cezar Black, a atleta revelou que faz xixi na piscina da casa mais vigiada do país. Essa não é a primeira atitude anti-higiênica de algum brother confinado.

“Vai mijar aí, pode falar a verdade”, brincou Black, enquanto a jogadora lavava seu cabelo. “Eu mijo aí dentro [da piscina], você põe a boca na água”, rebateu, provocando. “Sério? Miserável”, respondeu o enfermeiro, incrédulo com o que a aliada acabou de revelar. “Bota na boca para tu ver”, brincou a atleta. “Aquele salgadinho”, ironizou.

“Ah, Black, vai falar que você nunca fez um xixi na piscininha?”, perguntou Key. “Eu nunca fiz”, respondeu Domitila. “Eu não, vai que fica vermelho aí. Aqui, não”, confirmou Cezar. “Vocês são muito nutellinhas”, zombou a atleta.

Cancelada por fazer XlXl na piscina

Cancelada por usar roupa preta

Cancelada por não deitar para os camarotes protegidos pelas PÁGINAS E FOFOCA

Cancelada por pedir Ieitinho

Cancelada por sentir cheiro de cachorra no ar

É A KEY ALVES PAI#BBB23 | #RedeBBBpic.twitter.com/Mfzd2zBpXX — REALITIES ao vivo 👁️ #BBB23 (@REALITIESaovivo) March 3, 2023

Bruna Griphao diz desconfiar de sister: ‘Mentiu muito’

Na última quinta-feira, Bruna Griphao teve uma conversa séria com Aline (41), ex-Rouge, e revelou que não consegue confiar em Key Alves (23): “Ela mentiu muito”, a loira abriu o coração com sua aliada, depois de ter descoberto algumas fake news da jogadora de vôlei dentro da casa. A cantora concordou e disse que também tinha suas suspeitas, lembrando que Key também tinha atitudes controversas com seus aliados, Fred Nicácio (35), que já foi eliminado do game.