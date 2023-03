BBB23: Key Alves faz suas apostas para os finalistas do reality

Jogadora de vôlei Key Alves aponta quem são os prováveis finalistas do BBB23 na sua opinião

Nesta terça-feira, 28, a jogadora de vôlei Key Alves fez suas apostas para quem ela acha que chegará na grande final do Big Brother Brasil 23! Segundo a atleta, a psicóloga Sarah Aline e a cantora de pagode Marvvila são duas sisters que têm muito potencial para irem longe no reality.

“São pessoas que têm tudo para ser campeão daqui. Eu vejo Marvvila, Sarah, principalmente Sarah, como quem pode chegar fácil na final aqui dentro”, revelou a atleta, em uma conversa com o enfermeiro Cezar Black, emparedado na semana, ao lado do lutador de MMA Antônio Cara de Sapato e o médico Fred Nicácio.

Enquanto batia um papo com o enfermeiro, Key disse que por ter uma personalidade parecida com as sisters, elas provavelmente vão chegar na final do Big Brother Brasil 23. Ela ainda comentou sobre os momentos de interação que teve com Sarah Aline.

“Eu lembro que quando o [Gustavo] Cowboy foi Líder pela segunda vez, a Sarah chegou em mim e falou: ‘Ah, eu queria me aproximar mais de você…’ Nunca tinha feito isso. Foi a primeira vez. Eu falei: ‘Sarah, eu adoro você, você é muito gente boa, todo mundo adora você. Eu tô aqui. Só a gente conversar’. Foi nisso e nunca mais”, revelou.

“A gente se fala normal. Não tenho nada contra ela e nem ela contra mim, graças a Deus. A Marvvila também. Mas não são estilos de que, por não se posicionar, eu não acho legal ficar se escondendo. Por isso que não ando muito junto”, completou Key, falando sobre a pouca proximidade que tem com as duas.

Eita!

