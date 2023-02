BBB23: Key Alves faz pedido ousado para Gustavo: ‘Hoje’

Jogadora de vôlei Key Alves já tinha feito proposta picante para namorado e agora faz mais um pedido ousado publicamente

Mesmo sempre grudados, parece que a jogadora de vôlei Key Alves ainda não está satisfeita com seu namorado Gustavo Benedeti. Nesta quarta-feira, 15, a atleta, que já tinha feito um pedido nada sutil ao amado, resolveu atacar o fazendeiro na frente de todo mundo na casa mais vigiada do país, o confinamento do Big Brother Brasil 23.

Tudo começou quando, pela manhã, a jogadora de vôlei constrangeu Gustavo ao fazer um pedido bem quente para ele. Enquanto estavam agarradinhos, Key começou a provocar o fazendeiro para fazer sexo, chegando ao ponto de implorar por “leitinho”, o que explodiu as redes sociais.

Desta vez, a atleta aproveitou para mandar um torpedo para o namorado, através do Queridômetro, fazendo com que todos os confinados da casa pudessem ver o pedido dela. Key escreveu: "Hoje tem, hein?”, adicionando um emoji de coração.

A Key pedindo leitinho pro Gustavo 🗣 #BBB23pic.twitter.com/JLwhtzCvy3 — Central Reality #BBB23 (@centralreality) February 15, 2023

BBB 23: Key Alves conta segredo íntimo para Gustavo

A sister Key Alves pegou os telespectadores de surpresa na madrugada desta quarta-feira, 15, ao revelar para Gustavo um detalhe inédito de sua intimidade. Enquanto os dois estavam sozinhos no Quarto do Líder, a sister fez uma revelação surpreendente.

"Lembrei de um segredo, nem minha família sabe", começou ela. O fortão, então, lembrou que todo mundo estava assistindo e agora saberia o que ela pretende contar. "Agora vai saber", disse ele.

Só que a sister ficou com receio. "Não vou falar, tem muita gente assistindo...", disse. Gustavo tentou arrancar o segredo da sister. "Não é coisa que você já aprontou com outro cara não, né?", questionou ele. Key Alves, então, contou a verdade. "Vou falar, não tem que ter vergonha. Eu já peguei mulher, ninguém sabia. Falava pra todo mundo que não. Agora todo mundo já sabe que eu peguei", falou.