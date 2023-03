BBB23: Key Alves fala mais uma vez sobre futuro de relacionamento com Cowboy durante festa

'Vai rolar um casamento', brincou Key Alves durante a festa nesta sexta-feira, 3

Sem saber que Gustavo Cowboy não garante um relacionamento com ela aqui fora, Key Alves comenta mais uma vez sobre o amado dentro da casa. Durante a festa desta sexta-feira, 3, a jogadora de vôlei em conversa com Cezar Black e Ricardo, a sister revela que pretende continuar com o cowboy após o programa e cita até a possibilidade de casamento.

Quando começa a tocar "Não, Não Vou", da cantora Mari Fernandez, Key Alves faz um comentário sobre a letra da canção. Black, então, diz que dará uma cama de presente para ela e Gustavo. Logo em seguida, a atleta revela seus planos para o pós-BBB com o amado. "Vai rolar um casamento no final do ano, é sério. Já pensa no que você vai me dar de presente", brinca Key.

Gustavo Cowboy não garante futuro com Key Alves fora do programa

Gustavo, o sexto eliminado do BBB 23, participou do 'Mesacast do BBB Tá On' e falou sobre o seu envolvimento com Key Alves.

Durante o programa, o fazendeiro foi questionado sobre o futuro do casal Guskey fora do reality show, e se eles pretendem se casar. O ex-BBB afirmou que pretende conversar com a jogadora de vôlei quando ela deixar a atração, mas ressaltou que não pretende casar por enquanto.

"Tem que ir com calma, gente. Vocês querem me casar!", disse ele, aos risos. "Vamos esperar ela sair e, aí, a gente vai conversar", acrescentou ele.

Depois, Gustavo também falou sobre o jogo da affair, que já está no paredão após ter sido indicada por MC Guimê, que atendeu ao Big Fone. "Ela tá fazendo o jogo dela, agora sem mim. Eu tô confiante que ela consegue se salvar e ficar mais tempo dentro da casa", afirmou.

Cowboy afirmou que vai estar na torcida para Key Alves seja a campeã do reality.