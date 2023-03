BBB23: Key Alves expõe famosos casados que mandavam mensagem

Jogadora de vôlei Key Alves revela que famosos casados queriam conhecer ela melhor antes do BBB23

Nesta sexta-feira, 3, a jogadora de vôlei Key Alves decidiu expor algumas coisas bem interessantes que aconteciam com ela fora da casa do Big Brother Brasil 23! Em uma conversa com o ator Gabriel Santana, a psicóloga Sarah Aline e a pagodeira Marvvila no Quarto Fundo do Mar, ela revelou que alguns famosos casados mandavam mensagens para ela com certa frequência.

Key já chegou a tirar uma captura de tela e compartilhar, mostrando o nome de um dos pretendentes, mas deixou claro que não deu bola. A jogadora de vôlei disse que o assunto surgiu quando ela entrou em uma brincadeira. “O que aconteceu foi que eu coloquei nos meus stories: ‘O que vocês querem ver do meu celular?’, e pediram para ver a caixa de entrada das DMs”, começou a atleta.

“Aí os Directs vazaram. Pararam pra ler todas as conversas. 'Mas esse aqui não é casado?', sim, é. Eu nem respondi, estava na solicitação”, completou Key. Mosca não poupou palavras e criticou: “Imagina eles falando: ‘Só queria falar que admirava o trabalho dela’”, brincou o ator.

Ainda sobre traições, Key revelou que já ajudou várias mulheres a descobrir possíveis chifres. “A mulher dele me ligando. ‘Ele que te chamou?’. Falei: ‘É, quer que eu te mande print?’. Eu mandava, eu nem respondia e era ele me chamando. ‘Ai, obrigada’. E terminaram. Cara, ajudei um monte de mulheres”, explicou.

“Era sempre assim: 'Oi, vamos nos conhecer? Joga como ninguém'. Principalmente os jogadores. Engraçado, eu racho o bico", relembrou a atleta. "Eles não investem, pra eles, só eles serem quem eles são já tá ótimo", completou Marvvila.

Bruna Griphao diz desconfiar de sister: ‘Mentiu muito’

Na última quinta-feira, Bruna Griphao teve uma conversa séria com Aline (41), ex-Rouge, e revelou que não consegue confiar em Key Alves (23): “Ela mentiu muito”, a loira abriu o coração com sua aliada, depois de ter descoberto algumas fake news da jogadora de vôlei dentro da casa. A cantora concordou e disse que também tinha suas suspeitas, lembrando que Key também tinha atitudes controversas com seus aliados, Fred Nicácio (35), que já foi eliminado do game.

