BBB23: Key Alves erra ao acusar Bruna Griphao e Larissa percebe

Personal trainer Larissa Santos pega jogadora de vôlei Key Alves no pulo ao expôr seu jogo de ódio contra Bruna Griphao

Nesta segunda-feira, 27, a jogadora de vôlei Key Alves começou a acusar a atriz Bruna Griphao de agressão dentro do confinamento do Big Brother Brasil 23, depois de uma briga entre Bruna e Ricardo. Após tudo isso, a atleta deixou escapar que não gosta da atriz, revelando seu desagrado com a rival.

Acostumada a lidar com seus desafetos somente quando está no quarto, longe dos rivais, a jogadora acabou revelando sua verdade ao exigir que a atriz fosse expulsa do reality show. A atitude drástica e desesperada de Key chamou a atenção de Larissa Santos, que estava observando a atleta.

Enquanto conversava com o youtuber Fred, do canal Desimpedidos, Larissa revelou que já imaginava que Key tinha algo contra sua principal aliada. A professora de educação física ainda apontou que a atleta ficou do lado de Alface na briga, e que chegou a discutir com a rival, brevemente.

“Na fila, todo mundo concordou com a Bruna”, apontou Larissa, na ocasião em que ocorreu a briga. “Eu não”, interrompeu Key, enquanto a professora de educação física falava. “Você não tava na fila”, rebateu a catarinense. Alguns internautas estão apontando que as máscaras da jogadora de vôlei estão caindo.

Larissa que já tinha percebido que a Key Alves não gosta da Bruna e viu a Key abraçando o Ricardo depois da briga. #BBB23pic.twitter.com/glQRU9Tb9a — Dantas (@Dantinhas) February 27, 2023

Vai exigir expulsão

Revoltada, a jogadora de vôlei Key Alves prometeu confrontar Tadeu Schmidt ao vivo e pedir explicações caso Bruna Griphao não seja expulsa do BBB23. Na tarde desta segunda-feira, 27, ela disse que vai exibir que a rival seja eliminada do programa.

Durante a manhã, a atriz protagonizou uma discussão pesada com Ricardo. Em um momento de descontrole, ela teria acertado o rosto de Amanda. As imagens acabaram não indo ao ar, o que deixou as redes sociais em polvorosa. Key, que viu a situação no local, disse que ela precisa ser expulsa. "Vou falar: se acertar um balde na cabeça do amiguinho é agressão, isso aqui que ela fez também é", disse em conversa com Fred Nicácio. Vale lembrar que hoje é dia de Jogo da Discórdia na casa.