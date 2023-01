BBB23: Key Alves diz que nunca teve amiga mulher e causa revolta dos internautas

Jogadora de vôlei Key Alves diz em conversa com brothers que sempre manteve amizade com homens

A jogadora de vôlei Key Alves (22) causou indignação dos internautas na tarde desta terça-feira, 21. Durante uma conversa com Cezar Black e o Gustavo, seu romance no confinamento de Big Brother Brasil 23, a atleta revelou que jamais teve amizades femininas, e que nem falava com suas companheiras de time, do Osasco.

“Desde pequena, pode perguntar para minha mãe. Eu e a minha irmã gêmea, a gente nunca teve amizade com mulher. Sempre tive amizade com homem”, revelou Key, fazendo referência também à sua irmã gêmea, Keyt Alves, também jogadora de vôlei.

Porém, os internautas não gostaram muito da afirmação da atleta, que repercutiu mal na internet. A fala dela foi apontada como falta de sororidade, completando que ela ainda já falou mal de Larissa Santos e Bruna Griphao.

“A Key acabou de falar que ninguém do time dela gosta dela, por que será?”, comentou uma internauta. “Ninguém gosta dela e ela segue falando que ela é ótima e nunca fez nada pra ninguém”, apontou outra. “Realmente Key, TODAS as mulheres que você conheceu desde que nasceu estão erradas, VOCÊ é que está certa viu? A loka. Odeia as mulheres desde que nasceu. Que loucura'”, disse uma terceira.

Realmente Key, TODAS as mulheres que vc conheceu desde que nasceu estão erradas, VOCÊ é que está certa viu? A loka. Odeia as mulheres desde que nasceu. Que loucura. #BBB23 — Só BBB (@rspaulinhaa) January 24, 2023

Key diz que é amiga de ex de Bruna

Em conversa com Marília, Key Alves contou que é amiga do ex de Bruna Griphao, o surfista Gabriel Medina. A jogadora de vôlei detalhou como eles se conheceram e afirmou que eles são amigos há muito tempo e que costumar ir à casa dele em Maresias, no litoral paulista.

"Há 10 anos, a gente ia e sabia onde ele morava. Nós ficávamos com as cadeiras de praia sentado na frente, porque a casa dele é na areia, esperando ele sair para ver ele", contou. "Mandamos um direct para o Medina e ele respondeu. Aí ele chamou a gente para ir à casa dele. O Jeito Moleque estava lá na casa dele, cantando para ele. Curtimos um show bem na casa dele, foi muito louco. Dali a gente virou amigo", afirmou.