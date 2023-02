BBB23: Key Alves detona sister para Gustavo: 'Não me desce”

Ao lado de Gustavo a jogadora de vôlei criticou atitudes de Bruna Griphao

Deitados no gramado, Gustavo comenta com Key Alves as reviravoltas do BBB 23, dizendo que as pessoas conseguem manipular, entrar na mente e convencer os outros. E a atleta aproveitou para reclamar de Bruna Griphao no jogo:

"Eu não caio em papinho assim, não. Odeio gente que se faz de vítima, odeio. E ela o tempo inteiro: 'Aí, mas eu sou muito vítima, é a terceira vez já'. Ah, minha filha, abre os olhos então e começa a correr. Ela não me desce", confessa a atleta.

A jogadora de vôlei também reclama de algumas atitudes da atriz dentro da casa do BBB 23: "O tempo inteiro só fala de querer fumar e depois ela não lava uma louça".

Larissa e Bruna Griphao protagonizam barraco

O clima está tenso na casa mais vigiada do Brasil! Bruna Griphao e Larissa tiveram uma briga feia por conta da desorganização do Quarto Deserto.

Tudo começou quando Bruna entrou no quarto logo pela manhã e encontrou suas coisas bagunçadas, que foram reviradas por algum brother. A loira ficou nervosa e acabou gritando com a situação. Larissa perdeu a paciência com a amiga estressada e pediu para que a atriz parasse com os berros.

Bruna ficou ainda mais nervosa ao ver a reação da educadora física e não deixou barato: “Eu estou falando que todo mundo faz a mesma coisa, mas, no meu todo mundo se sente no direito de pegar as minhas coisas e mudar de lugar. Se você quer pegar alguma coisa, é só avisar”, desabafou com a amiga.

A web, então, reagiu à discussão das duas. Alguns fãs do reality show chamaram Bruna de mimada. “Aline colocando a criança mimada no seu devido lugar”, comentou um usuário. “Bruna é muito mimada, chega a ser engraçado. Com a Larissa ela dá uns gritos, mas com a Aline já fica mais piano”, disse outro.