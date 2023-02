BBB23: Key Alves detona recado de despedida de Tina: ‘Grosseiro’

Jogadora de vôlei Key Alves analisa recado mandado por Tina após sair da casa do BBB23

Enquanto conversava com Gustavo Cowboy e Cara de Sapato nesta quarta-feira, 8, a jogadora de vôlei Key Alves detonou o recado de despedida mandado por Tina após ser eliminada no terceiro paredão do Big Brother Brasil 23.

Responsável pela saída de Tina, o fazendeiro que colocou a angolana no Paredão, Gustavo assumiu que a forma como ela se expressa no vídeo de despedida foi especialmente para incomodar o líder da semana. “É o jeito dela, grosseiro”, disse Key.

Concordando com o seu affair, o Cowboy acrescentou: “Nada surpreendente. Eu estava falando para a Key. Não falamos de jogo, nada... A gente ficou triste pela saída, mas é o game”, explicou o fazendeiro e amante de Key.

Gustavo critica Guimê

O affair de Key Alves começou a analisar alguns jogos da casa e decidiu opinar sobre o comportamento de MC Guimê. Gustavo afirmou criticou o cantor e afirmou que se ele for para o paredão, será eliminado.

"O Guimê é massa, mas eu acho que, se ele bater no Paredão, ele sai. Importa o que ele faz aqui dentro... É o que ele está fazendo aqui dentro que a galera olha. Observei tanto ele...", disse ele, ressaltando que o marido de Lexa ficou muito próximo de Gabriel, o segundo eliminado do reality. "Ele é igual ao Gabriel, tem atitudes iguais ao do Gabriel...", completou.

