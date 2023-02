BBB23: Key Alves coloca culpa de briga generalizada em Larissa Santos

Jogadora de vôlei Key Alves acusa personal trainer Larissa Santos de se sentir chefe do BBB23

Nesta segunda-feira, 27, o Big Brother Brasil 23 foi tomado por uma briga generalizada entre a atriz Bruna Griphao e o biomédico Ricardo Alface, que se exaltaram até demais na sala da casa mais vigiada do país. Porém, a jogadora de vôlei Key Alves decidiu colocar a culpa da treta nas costas da personal trainer Larissa Santos.

A briga se iniciou durante uma ação de um patrocinador, onde Larissa sugeriu um esquema para que todos os confinados pudessem pegar o celular da casa para fazer uma publi. Porém, tudo virou uma grande confusão na hora de mexer no aparelho, que causou a briga entre Bruna e Ricardo.

“E quem causou isso tudo foi a própria Larissa lá no banheiro. Eu não sei o que ela pensa, mas ela acha que ela é a organizadora do Big Brother, a que manda, ou ela acha que ela é a Big Boss”, apontou Key Alves, na área externa da casa do reality show.

“Porque ela chegou lá: 'Gente, vamos fazer assim, começa dois em dois para limpar o rosto, aí faz uma outra fila para esse e quem sair primeiro vai pegando o celular'. Ela falou isso começou a confusão”, continuou a jogadora de vôlei. “Todo dia isso. As pessoas que brigam aqui são sempre as mesmas. Não muda. Tenho uma preguiça disso. E só por conta de coisa besta: um celular, porque nego quer fazer um vídeo primeiro que o outro”, completou o enfermeiro Cezar Black, com sua opinião sobre as brigas.

“Acho que ela quer ser contratada para trabalhar aqui. Nunca vi, velho. Toda hora ela quer organizar a porr* toda, mas ela mesma não se organiza”, finalizou a atleta, continuando a detonar a professora de educação física por propor a ideia do celular.

Vai exigir expulsão! Key quer Bruna fora do reality por conta de agressão

Revoltada, a jogadora de vôlei Key Alves prometeu confrontar Tadeu Schmidt ao vivo e pedir explicações caso Bruna Griphao não seja expulsa do BBB23. Na tarde desta segunda-feira, 27, ela disse que vai exibir que a rival seja eliminada do programa.

Durante a manhã, a atriz protagonizou uma discussão pesada com Ricardo. Em um momento de descontrole, ela teria acertado o rosto de Amanda. As imagens acabaram não indo ao ar, o que deixou as redes sociais em polvorosa. Key, que viu a situação no local, disse que ela precisa ser expulsa. "Vou falar: se acertar um balde na cabeça do amiguinho é agressão, isso aqui que ela fez também é", disse em conversa com Fred Nicácio. Vale lembrar que hoje é dia de Jogo da Discórdia na casa.

