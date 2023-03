BBB23: Key Alves chora enquanto fala sozinha antes de decisão do Paredão

Jogadora de vôlei Key Alves desaba em lágrimas sozinha enquanto espera resultado da berlinda do BBB 23

A jogadora de vôlei Key Alves foi vista nesta terça-feira, 7, em um momento de muita vulnerabilidade. Enfrentando a berlinda contra a psicóloga Sarah Aline e da Miss Alemanha Domitila Barros, a atleta estava sozinha na academia quando começou a chorar segurando sua boneca do Painel Tático do Big Brother Brasil 23.

“Que orgulho, muito orgulho de onde você chegou, muito! De onde você tirou forças, de tudo, de você. Sua família está muito orgulhosa, tenho certeza, de ter sido forte e corajosa, de estar aqui”, comentou Key, ansiosa para o resultado do oitavo Paredão da casa mais vigiada do país.

Key ainda aproveitou para mostrar toda sua gratidão pelo momento que vive no reality show. “Obrigada por isso, obrigada por me dar esse momento. Só Deus sabe o tanto que você queria estar aqui e você conseguiu chegar, é o que importa, muito orgulho, muito”, desabafou a jogadora de vôlei. “Nunca foi fácil para a gente, né? Nunca foi fácil para a gente… Foram duas semanas muito difíceis, duas semanas das pessoas te descendo o pau sem você ter feito nada. Nunca nada foi fácil na minha vida. Você não é nada daquilo que falaram de você, nada, nada, nada”, completou.

Key chorando com sua boneca na academia #BBB23

🎥 Globoplay pic.twitter.com/tX1jzPU298 — Vai Desmaiar #BBB23 (@vaidesmaiar) March 7, 2023

Gabriel critica Sarah Aline

Gabriel Santana e Sarah Aline se desentenderam quando conversavam sobre correrem o risco de serem votados no paredão. O ator afirmou que a sister não conta para eles sobre as informações que chegam até ela por meio de Ricardo e afirma que, se a psicóloga disser que corre risco de cair no paredão mas não revelar os motivos, ele não tem porque acreditar que ela está falando a verdade. "A partir do momento que eu trago pra vocês coisas que foram faladas, fatos, aí a configuração muda", justificou ele. "Mas o que isso vai mudar? Sendo muito sincera. A gente já sabe que vai ser um da gente. A gente não tem o que fazer", rebateu ela.

