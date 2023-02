BBB23: Key Alves admite ter medo de atender Big Fone

Jogadora de vôlei Key Alves poderia ter atendido primeiro Big Fone do BBB23, mas desistiu

A jogadora de vôlei Key Alves aproveitou a manhã deste domingo, 5, para admitir que teve medo de atender o primeiro Big Fone do Big Brother Brasil 23. Ela afirmou que teve a chance de fazer isso no último sábado, 4, porém, preferiu deixar para outra pessoa.

“Cara, o Big Fone tocou! Eu estou chocada, o som é muito alto! Pensei que fosse tipo um orelhão, mas é um som na casa inteira”, afirmou a atleta, que ainda não acreditou no que aconteceu. Gustavo Benedeti, o Cowboy, e Aline Wirley, que estavam conversando com a sister, riram da situação.

“Se eu tivesse corrido, eu atenderia! É porque eu não queria mesmo, fiquei cagada. Falei: 'E se for paredão?', deixa baixo, não vou, não”, revelou ela. Key estava perto do aparelho quando ele finalmente tocou durante o programa ao vivo, mas ela nem se mexeu. “O Fred [Desimpedidos] e o [Antônio] Cara de sapato estavam ali fora. Imagina se eles correm? Teriam atendido, eles são rápidos. Mas só fizeram isso”, completou, imitando a cara de espantado que eles fizeram, com as mãos na cabeça.

BBB 23: Big Fone toca e Tina recebe uma missão

Quem atendeu mesmo o Big Fone foi Tina, que recebeu uma missão da voz misteriosa. Na mensagem, a voz disse que a sister precisava escolher dois participantes para serem indicados ao paredão. Em silêncio, Tina foi até a despensa para pegar as pulseiras. Depois de pensar um tempo, ela colocou as pulseiras em Gabriel Santana e Domitila Barros. Na sequência, ela comunicou a todos que a pulseira significa indicação ao paredão.